Em quem Christian Chávez se inspira para criar suas roupas para a turnê do RBD?

Sempre irreverente e feliz, Christian Chávez, cantor da banda RBD, mostra-se. A cada show, o intérprete causa agitação com sua performance e seus trajes não podem ser deixados de lado. O estilo do artista faz a diferença e, se vocês notaram, ele prestou homenagens a Thalía, à luta livre mexicana e até ao Anjo da Independência.

Chávez, que também é ator, deixou para trás muitos estereótipos e simplesmente se mostra livre e com a segurança de parecer como quiser. Em várias declarações, ele expressou:

“Tudo começou quando eu me reconciliei com o meu lado cristão que brincava de ‘A Pequena Sereia’, que gostava de certas coisas femininas e então era hora de deixá-lo brincar. Obviamente, Thalía é uma pessoa que admiro porque desde pequeno sempre me impressionou com seus figurinos e o das guitarras chamou muito minha atenção, então pude prestar essa homenagem a ela. Já fiz outras homenagens a Britney Spears, que é minha deusa pop, mas também fiz coisas inspiradas em Katy Perry e na luta livre mexicana”, acrescentou.

A conta ‘E Now Latino’ dedicou um espaço ao artista. “Durante a #SoyRebeldeTour, #ChristianChavez foi coroado como o grande fashionista de 2023 com tops incríveis, divertidos, fabulosos e épicos, que definem uma tendência na moda masculina”, afirmaram.

Recentemente, não poderia deixar de homenagear a Virgem de Guadalupe em seu dia e usou um traje que causou sentimentos mistos em seus seguidores.

Reunir-se novamente na turnê Soy Rebelde tem sido uma experiência gratificante, e embora eles não tenham nada claro para o ano de 2024, o artista já tem algumas metas visualizadas.

"Quero abrir minha fundação, ajudar as pessoas idosas da comunidade que acredito ser importante cuidar e respeitar, mas acima de tudo cuidar delas e proporcionar uma vida digna", relatou.