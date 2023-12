Cinco perfumes de mulher que ganharam o prêmio de melhores de 2023: ideais para presentear neste Natal

Os resultados já chegaram e os especialistas concordam: esses são os perfumes de mulher que ganharam o prêmio de melhores de 2023 e que não podem faltar na nossa penteadeira.

Serão a aposta ideal se você está procurando presentes para seus entes queridos, apoiados pela Academia do Perfume, que chegou à sua 16ª edição de reconhecimentos globais este ano, conforme relatado pela ‘Woman’.

Perfumes femininos que ganharam o prêmio

Flora Gorgeous Jasmine da Gucci

As suas notas de saída de essência de tangerina italiana, essência de bergamota italiana e essência de pimenta preta tornam-na irresistível para mulheres de qualquer idade. É muito feminina e floral, mas os especialistas também a descrevem com um toque leve de 'rock and roll' que te fará sentir empoderada para o dia a dia.

Shalimar da Guerlain

É um clássico cuja história remonta a 1925, inspirado em Mumtaz Mahal, esposa do imperador da Índia, e nos jardins de Shalimar. Pertencente à família oriental, é um perfume de aroma floral que inclui ingredientes como notas de bergamota, lírios, jasmins e rosas, além de acentos amadeirados e âmbar.

Paradoxo de Prada

Entre os perfumes femininos que ganharam o prêmio de melhores de 2023, destaca-se esta criação da Prada, que possui um aroma muito intenso e duradouro. É bastante sensual, ideal para usar em um encontro, e perfeito para todas aquelas que gostam de deixar um rastro por onde passam.

724 da Maison Francis Kurkdjian

Ganhou o prêmio de “melhor perfume de nicho” e apenas poucas pessoas podem se dar ao luxo de tê-lo. É feito com acordes florais amadeirados, “luminosos e efusivos, confortáveis e viciantes, que convidam a viver no ritmo da cidade. E uma frescura limpa e energizante” que cativa, assegura a mesma fonte.

Rêve Lotus Eau de Parfum de Kenzo

Para colecionar, recomendam esta fragrância que é muito especial porque pertence à coleção inspirada nas memórias do fundador da marca, Kenzo, especialmente em sua infância. “Cheira a flores de algodão envoltas em um relaxante acordo de mimosa e almíscar branco para um conforto sobre uma pele infinita”, descreve a marca.