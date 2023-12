Roupas fabulosas em uma mulher de 30, mesmo contra Carolina Herrera

Carolina Herrera tem se encarregado de estabelecer regras estritas no mundo da moda sobre o que uma mulher deve ou não usar ao se vestir, especialmente aquelas que atingiram os 30 anos e as mais velhas. Mas uma parte da moda desafiou a reconhecida designer.

Os 30 anos costumam ser um problema para algumas mulheres, pois não se sentem tão jovens, mas também não se sentem velhas. Por isso, muitas começam a ter problemas na hora de se vestir, para saber o que é apropriado para a idade e o que não é.

É por isso que aos poucos muitas mulheres têm deixado de lado a ideia do que é considerado ‘correto’ para ajustar suas próprias regras e, embora a moda possa gritar com essas roupas, as mulheres com mais de 30 anos conseguem parecer fabulosas e, o mais importante, continuam se sentindo jovens.

As roupas que uma mulher de 30 anos pode usar

Cor néon

Esta cor é bastante arriscada e divertida, pois ao usá-la revigora a imagem e saber combiná-la sempre consegue trazer beleza às mulheres, independentemente da idade que tenham.

Esta tonalidade é perfeita para usar na temporada de verão ou primavera, seja com vestidos ou blusas.

Abusar da cor preta

Embora o preto seja uma cor que Carolina Herrera costuma usar para adicionar bastante elegância, segundo ela não se deve abusar das roupas escuras, pois é considerado chato.

Joalharia de fantasia

Ao serem consideradas mulheres maduras, elas afirmam que as mulheres acima de 30 anos devem usar joias mais caras, enquanto as de fantasia foram consideradas pela designer como um sacrifício. Apesar disso, entre os acessórios de fantasia, é possível encontrar uma grande variedade de opções bonitas para combinar com diferentes looks, independentemente do seu preço.

Biquínis

Embora muitas mulheres não tenham o mesmo corpo aos 30 anos, tudo se trata de atitude e de como você se sente consigo mesma, por isso se esconder e privar-se de usar biquínis só poderia desmotivá-la. Além disso, há mulheres que aos 30 anos se sentem mais confortáveis com sua figura.

Macacões de brim

Esta é uma peça muito bonita, chique e que traz juventude, por isso nunca é inadequado usá-la, especialmente pela conforto que costuma proporcionar em todos os momentos.

Tops cropped

Se se sentir confortável, usa-os. Existem muitas opções de looks para usar essas peças sem parecer vulgar, por isso a idade não é um limite.