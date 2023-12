Ranking elege os nomes de bebês mais populares de 2023; confira

Algumas mães e pais gostam de caprichar na hora de escolher um nome para o filho. Outros preferem seguir a tendência e escolher nome que está em alta.

De tempos em tempos, alguns nomes surgem como sendo favoritos e ficam no topo por alguns anos. É o caso de Miguel, que de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com dados obtidos nos Cartórios de Registro Civil, lidera o ranking de nomes pelo quarto ano seguido.

Será que o nome do seu filho ou o seu próprio nome estão entre os primeiros? Confira a lista com os 10 nomes de bebês mais registrados em 2023.

10. Laura - 17.067 registros;

9. Dani - 17.350 registros;

8. Alice - 17.848 registros;

7. Maria Alice - 19.526 registros;

6. Heitor - 20.033 registros;

5. Arthur - 20.113 registros;

4. Theo - 20.172 registros;

3. Gael - 22.822 registros;

2. Helena - 23.507 registros;

1. Miguel - 25.584 registros.

Nomes bíblicos seguem em alta, mas famosos influenciam

Segundo a Arpen-Brasil, nomes bíblicos sempre estão em alta na lista. Contudo, nos últimos anos a influência de celebridades da internet fez com que alguns nomes se destacassem. Como é o caso de Maria Alice, que ficou popular graças ao casal Virginia Fonseca e Zé Felipe.

“Antes os nomes de personagens de novelas ou mesmo do futebol eram naturalmente destaque nos rankings, mas agora têm sido substituídos pelo fenômeno dos influenciadores digitais”, explica Gustavo Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil, ao G1.

Quase 2,5 milhões de bebês registrados

Os números indicam que, mesmo com o ranking, a lista corresponde a uma pequena parcela do total de registros, que em 2023 foram 2,4 milhões até o dia 14 de dezembro. Sendo assim, Miguel, o nome mais popular, corresponde a apenas 1% do total nacional.

