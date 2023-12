Por que os homens infiéis têm baixo coeficiente intelectual? Veja o que a ciência diz

A sociedade mudou muito, em tempos antigos era normal um homem ter várias mulheres e a esposa ficar em casa com os filhos, suportando essa situação.

Com o passar do tempo, já não são apenas os homens que são infiéis, as mulheres também o são.

A verdade é que muitos casais passam por essa situação e alguns acreditam que são muito inteligentes em conseguir evitar que ninguém os descubra, mas na realidade não é assim.

Recentemente, um estudo realizado por Satoshi Kanazawa, especialista em psicologia educacional da Escola de Ciências Econômicas de Londres, chegou à conclusão de que os homens que traem suas parceiras têm menor inteligência.

Os homens inteligentes valorizam a fidelidade

As conclusões deste estudo foram publicadas no Social Psychology Quarterly, onde afirma que aqueles que têm um coeficiente mais alto preferem seu parceiro(a) a buscar uma aventura com outra pessoa.

"Homens inteligentes são mais propensos a valorizar a exclusividade sexual", conclui Kanawaza.

Seu estudo também se concentra em outros aspectos, como preferências religiosas, ideias políticas e rotina em relação à vida cotidiana.

Destaca o especialista que aqueles que se identificam como liberais, ateus e fiéis apresentaram uma inteligência maior do que aqueles que se definem como crentes e conservadores.

No entanto, essa descoberta não se aplica às mulheres; não importa o nível de inteligência delas, isso não tem nada a ver com infidelidade. O sexo e a reprodução são decisões delas, então nesse aspecto, o que o homem quer ou procura não é importante.

Kanawaza considera que no passado, quando as relações humanas eram apenas algo necessário, os homens precisavam ter mais mulheres para poder povoar o planeta corretamente.

Embora seja verdade que hoje sofremos com superpopulação, uma inteligência superior e relutância em enganar pode ser um sinal de um avanço evolutivo. Homens com menor coeficiente talvez não tenham sido capazes de superar esse instinto básico de nossos ancestrais, levando-os a enganar suas parceiras em várias ocasiões.

Traição por razões financeiras

De acordo com o portal GQ, existe outro estudo realizado em 2018 que menciona outros aspectos de trair, e por razões financeiras.

Este estudo publicado no American Sociological Review destaca que quando um homem depende financeiramente da mulher, é mais propenso a traí-la. Por outro lado, se ela ganha mais, é mais provável que se sinta segura e não procure estar com outro homem fora do casamento.

Ao contrário delas, quando é o marido quem contribui com cerca de 70% ou mais dos ganhos da casa, geralmente ele procura uma ou várias amantes.

Isso pode muito bem ser um sinal, mais uma vez, de um sentimento de instintos básicos; no passado, os homens saíam para caçar enquanto as mulheres coletavam. Aplicado ao presente, pode-se correlacionar ser a principal fonte de renda (comida, caça) como sendo responsável por trazer mais humanos ao planeta. Novamente, vemos que isso se traduz em uma baixa inteligência.

A decepção física

Em 2017, uma pesquisa revelou que a infidelidade para as mulheres trata-se de uma falta de atenção por parte de seu marido ou namorado. No entanto, os homens deram uma resposta muito simples: eles eram atraídos pela outra pessoa.

Também disseram não estar tendo relações sexuais suficientes com seu parceiro, então preferiam sair em busca de alguém mais disposto.

De acordo com as respostas, eles se concentram mais no engano físico, enquanto para elas é mais uma questão emocional.

O engano físico nos mostra novamente que os instintos básicos vêm à tona, juntamente com uma inteligência menor.

Assim como nossos antepassados pouco desenvolvidos, aqueles que pulam de cama em cama parecem exibir o mesmo tipo de comportamento, pois mais uma vez se demonstra que a infidelidade é um sinal de baixo coeficiente intelectual.