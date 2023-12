Lesões, inchaço, nódulos e brilho diferente: saiba quais são os sinais de alerta para o câncer de pele

O mês de dezembro se aproxima do fim, mas trouxe um alerta importante sobre uma doença que afeta mais de 200 mil pessoas por ano no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca): o câncer de pele. Há alguns sinais como lesões, nódulos, inchaço e até um brilho diferente que devem servir de alerta, segundo a dermatologista Adriana Brito, do dr.consulta.

A médica explica que as pessoas devem procurar um profissional sempre que notarem qualquer mudança suspeita na pele. Praticar hábitos saudáveis, além de sempre reforçar a proteção solar, são fundamentais para evitar a doença.

Segundo ela, o uso de filtro solar, com reaplicação a cada duas ou três horas, deve ocorrer mesmo em dias nublados. Já o uso de roupas com proteção UV (ultravioleta), chapéus e óculos escuros é essencial, especialmente entre 10h e 16h.

“Medidas como usar acessórios como chapéu e guarda chuva e roupas que protejam contra a exposição solar, buscar sombra nos horários de maior intensidade UV e manter-se hidratado são cuidados acessíveis que contribuem para a proteção contra os danos do sol”, destaca Adriana.

A dermatologista destacou, ainda, que o diagnóstico precoce é importante para combater a doença. Mas, para casos em que isso não ocorreu, hoje existem novas pesquisas que estão mostrando resultados promissores e podem impactar futuros tratamentos.

“Imunoterapia, terapias direcionadas e desenvolvimentos em técnicas cirúrgicas estão avançando. A compreensão crescente das características genéticas e moleculares específicas de diferentes tipos de câncer de pele também está impulsionando tratamentos mais personalizados. A evolução nessas áreas pode impactar positivamente os tratamentos e prognósticos futuros para pacientes com câncer de pele”, explica a médica.

Tipos de câncer de pele

O câncer de pele é um dos tipos de neoplasias mais comuns no Brasil, com estimativa de 220 mil novos casos em 2023, segundo o Inca. O tipo mais frequente no País é o não-melanoma, que apesar da alta incidência, tem mais de 90% de chance de cura quando descoberto na fase inicial.

O principal fator de risco para todos os tipos de câncer de pele é a radiação ultravioleta. Por isso, os cânceres do tipo não-melanoma são mais comuns nas regiões do corpo que ficam mais expostas ao sol, como braços, rosto, pescoço, orelhas, ombros e costas. Já o melanoma, tipo mais agressivo da doença, pode aparecer em outras áreas da pele e até em pessoas mais jovens.

Independentemente do tipo o diagnóstico precoce é essencial e a Regra ABCDE é uma estratégia valiosa para identificar pontos de alerta no autoexame:

A: assimetria - Pintas assimétricas podem indicar problemas.

B: bordas irregulares - Pintas com bordas recortadas podem ser um sinal de câncer de pele.

C: cores variadas - Pintas com tons diferentes merecem mais atenção.

D: diâmetro - Lesões com mais de 6 mm podem ser suspeitas.

E: evolução - Pintas/manchas que evoluem com o tempo, podendo crescer, mudar de cor ou apresentar novas características, devem despertar a atenção.

Veja quais são os principais sinais de alerta para o câncer de pele:

Lesões que não seguem o padrão ABCDE

A Regra ABCDE é uma ferramenta importante de avaliação, mas outras lesões, mesmo que não sigam essas características, podem ser motivo de preocupação.

Presença de nódulos ou inchaço

Nódulos palpáveis na pele, que podem ser dolorosos ou indolores, ou inchaço persistente em uma área específica que não está associada a lesões prévias.

Mudanças no brilho da pele

Mudanças no brilho da pele sobre a lesão, podendo parecer brilhante, lustrosa ou translúcida.

Histórico pessoal ou familiar de câncer de pele

Um histórico pessoal ou familiar de câncer de pele pode aumentar o risco. Pessoas com pele clara, sardas, queimaduras solares frequentes ou histórico familiar da doença devem estar particularmente atentas.