Feng Shui: o ritual com canela que você deve fazer no Natal para atrair dinheiro e prosperidade para 2024

A ligação entre a abundância e a canela é tão poderosa que se tornou um ingrediente favorito de diferentes culturas para realizar rituais que possam atrair boa sorte e boa fortuna.

No Feng Shui, o sabor e o aroma da canela estão altamente associados à purificação, atração e abundância, por isso muitas pessoas não a veem apenas como um ingrediente de cozinha, nem como uma especiaria no mundo da gastronomia para dar um toque especial, mas sim como um símbolo de abundância.

De fato, são tantos os benefícios e propriedades associados ao uso da canela que, além de ser usada na culinária e em rituais, também se tornou muito popular no mundo da beleza e da medicina natural, assim como nas crenças que buscam o equilíbrio das energias e a atração de coisas positivas.

Na filosofia do Feng Shui, esses ramos são considerados um poderoso ativador da riqueza que geralmente está presente na maioria das casas. De acordo com especialistas no assunto, o aroma forte e picante representa a ativação do movimento e do fluxo do dinheiro.

Feng Shui: o ritual de canela para atrair a prosperidade e o dinheiro

Na verdade, não existe um único ritual com canela para atrair prosperidade e dinheiro, mas existe um que pode ter um efeito maior se feito no Natal, aproveitando o final do ano para receber o próximo com abundância.

Apenas é necessário canela em pó. Pegue uma pequena quantidade e coloque na mão direita. Em seguida, localize a área estratégica da porta de entrada, pode ser da casa ou do trabalho. No entanto, antes de soprar o pó de canela, é fundamental dizer a seguinte frase: "Quando essa canela soprar, a prosperidade aqui será notada. Quando essa canela soprar, a abundância virá para ficar".

Uma vez feito esse passo, chegou a hora de soprar a canela para dentro, onde ela espera receber seu poder.