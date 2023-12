Estes são os 9 perfumes importados MAIS VENDIDOS DO BRASIL

Mesmo com milhares de perfumes disponíveis no mercado, alguns deles se destacam e acabam se tornando muito populares.

Entre as fragrâncias mais requisitadas estão as importadas, que mesmo com um custo mais alto, são verdadeiros sonhos de consumo. Tanta popularidade pode ser observada através das altas vendas.

Ficou curioso para saber quais os perfumes mais vendidos? Confira a seguir as 9 fragrâncias masculinas importadas mais vendidas do Brasil.

Dior Sauvage - Dior (2015)

As notas de topo são: Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são: Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi. As notas de fundo são: Ambroxan, Cedro e Ládano.

Bleu de Chanel - Chanel (2010)

As notas de topo são: Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super. As notas de fundo são: Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

Acqua di Giò - Giorgio Armani (1996)

As notas de topo são: Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são: Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Alecrim, Frésia, Jacinto, Cyclamen, Coentro, Violeta, Noz-moscada, Rosa e Resedá. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli e Âmbar.

212 Men - Carolina Herrera (1999)

As notas de topo são: Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain. As notas de coração são: Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Incenso, Madeira Guaiac, Vetiver e Ládano.

Aventus - Creed (2010)

As notas de topo são: Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta e Maçã. As notas de coração são: Vidoeiro, Patchouli, Jasmim Marroquino e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar Cinzento e Baunilha.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos para passar o Ano Novo SUPER CHEIROSO

Le Male - Jean Paul Gaultier (1995)

As notas de topo são: Lavanda, Hortelã, Cardamomo, Bergamota e Artemísia. As notas de coração são: Canela, Flor de Laranjeira e Alcarávia. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Sândalo e Cedro.

Terre d’Hermès - Hermès (2006)

As notas de topo são: Laranja e Toranja. As notas de coração são: Pimenta, Sardinheira e Sílex. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Patchouli e Benjoim. O perfume é premiado com o FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe de 2007.

La Nuit de l’Homme - Yves Saint Laurent (2009)

A nota de topo é Cardamomo. As notas de coração são: Lavanda, Cedro da Virgínia e Bergamota. As notas de fundo são: Vetiver e Alcarávia.

1 Million - Paco Rabanne (2008)

As notas de topo são: Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortelã. As notas de coração são: Canela, Notas Especiadas e Rosa. As notas de fundo são: Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ O calor está de volta! Veja os perfumes femininos mais frescos, que duram bastante e super e indicados para o verão

⋅ Perfumes femininos doces e NADA ENJOATIVOS

⋅ Estes foram os 6 MELHORES PERFUMES FEMININOS de 2023 de acordo com uma especialista