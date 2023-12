4 moedas de 1 real que podem te render um bom dinheiro em 2024!

Com a chegada do Ano Novo se aproximando, muitos indivíduos costumam realizar desejos para um ano próspero. Seja no amor, saúde e até mesmo no bolso, muitos são os pedidos.

Mas o que você faria se soubesse que colecionar moedas pode te render um bom dinheiro em 2024? De acordo com o vídeo do TikTok que você confere a seguir, 4 moedas comemorativas da família do Real pode render ao proprietário uma boa quantia, caso apresente alguns detalhes diferente.

Saiba mais sobre elas a seguir.

Moeda 50 anos Banco Central (2015)

De acordo com o especialista, a moeda de 50 anos comemorativa do Banco Central, cunhada em 2015, pode valer R$ 1.350, caso apresente o defeito de reverso invertido.

Moeda 40 anos Banco Central (2005)

Outra moeda comemorativa do Banco Central que pode valer um bom dinheiro é o item lançado em 2005, comemorando 40 anos do órgão. Seu valor entre os colecionadores pode chegar em R$ 620, caso apresente o cunho descentralizado.

Moeda Juscelino Kubitschek (2002)

Comemorando o centenário de Juscelino Kubitschek, em 2002, esta moeda pode valer até R$ 600 caso contenha o núcleo deslocado ou vazado.

Moeda 25 Anos do Real (2019)

Já a moeda mais valiosa da lista é a comemorativa dos 25 anos da criação do Real. Cunhada em 2019, seu valor pode chegar em R$ 7 mil. Quer saber como? Assista ao vídeo a seguir para mais detalhes.

