Tintura caseira de beterraba para matizar os cabelos grisalhos de forma natural e remover os reflexos

Quando se trata de disfarçar os cabelos grisalhos, a maioria das pessoas pensa imediatamente em tinturas ou xampus colorantes, mas também existem outras alternativas que cuidam da fibra capilar e evitam danos químicos, como as tinturas caseiras de beterraba.

Remédio caseiro: a beterraba como corante natural para cobrir os cabelos grisalhos

Antes de existirem os corantes conhecidos atualmente, como os pigmentos para todos os tipos de produtos e cosméticos, eram obtidos de forma natural e a beterraba é bem conhecida pelo seu poder de cor vermelho intenso, que é muito eficaz para neutralizar os cabelos grisalhos.

Mas é importante esclarecer que não é para qualquer tipo de cabelo, a tintura de beterraba é especial para matizar os cabelos grisalhos em cabelos avermelhados, pois dessa forma se obterá uma transição mais natural nos cabelos e terá um brilho muito especial graças a todos os pigmentos e benefícios da beterraba.

Como fazer uma tintura natural de beterraba?

Os ingredientes para este remédio caseiro são muito simples. Apenas são necessários 5 beterrabas grandes, 1 colher de café em pó, um quarto de xícara de óleo de oliva e condicionador. Depois de ter todos os ingredientes, o primeiro passo da preparação é usar um extrator para processar todas as beterrabas e reservar o suco.

Em seguida, o suco deve ser colocado em um recipiente para ser misturado com o café em pó. Uma vez completamente integrado, adicione o azeite de oliva e depois aplique todo o remédio caseiro em todo o cabelo, limpe e deixe agir por 2 horas, cobrindo-o com uma touca de banho.

Por último, enxágue com bastante água fresca, certificando-se de remover todos os resíduos do suco e do café. É uma tintura recomendada para cabelos avermelhados, pois proporciona brilho e luminosidade.