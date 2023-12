Terror para Carolina Herrera! Salma Hayek transforma o grisalho em moda

Além dos tapetes vermelhos e férias paradisíacas, se o Instagram serviu para algo, foi para conhecer completamente e sem filtros, sem a necessidade de paparazzi escondidos entre as plantas, a vida privada de grandes celebridades. Saber que eles são pessoas normais, que aproveitam com suas famílias, que fazem uma máscara facial, que amam seus animais de estimação. O que as pessoas comuns normalmente fazem, mas quando mostrado por eles mesmos, parece quase mágico.

Salma Hayek se revoltou contra regra de CH

E na época em que tudo é viral ou instantâneo, tornaram-se moda as rugas, dizer adeus à maquiagem e deixar os cabelos grisalhos, o que não é nada novo, mas hoje é visto como uma nova tendência e tem uma nova defensora. Trata-se da atriz mexicana Salma Hayek, que abraçou sua amiga Penélope Cruz e não fez nada para escondê-los ou cobri-los, mas decidiu exibi-los com estilo.

Numa das postagens, Salma Hayek aparece em close-up com seu rosto, com o cabelo semi-preso pelos óculos de sol, mas deixando à mostra várias mechas de cabelo grisalho que contrastam com seu cabelo escuro: “aqui vai um conselho para cobrir os cabelos grisalhos sem tingir o cabelo... tirem os óculos da cabeça!!! 😜😹 Bem-vinda a sabedoria”, escreveu Salma Hayek na fotografia.

Salma Hayek junta-se a grupo de famosas

Com esse gesto, a esposa do empresário Francois-Henri Pinault se junta à lista de celebridades que transformaram os cabelos grisalhos em um símbolo de empoderamento da moda e sabedoria, rindo da imposição social de tingir os cabelos para parecer mais jovem.

Nesse clube de celebridades encontram-se a Rainha Letizia e a princesa Carolina de Mônaco, passando pelas atrizes Andie MacDowell e até mesmo Sarah Jessica Parker.