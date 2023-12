Sofía Vergara exibe um look vermelho ideal para o Natal e recebe muitos elogios: “Papai Noel Sexy "

Sofía Vergara tem mais de 30 milhões de seguidores no Instagram | (Instagram: @sofiavergara)

Desde que se tornou famosa por sua atuação em Modern Family, Sofía Vergara não apenas se tornou uma das estrelas latinas mais bem-sucedidas e queridas, mas também uma referência de estilo.

Seja no tapete vermelho ou em sua vida diária, a colombiana sempre fascina com estilos femininos e glamorosos que realçam as impressionantes curvas que ela ostenta aos 51 anos de idade.

Assim como fez recentemente ao exibir em suas redes sociais um elegante e sensual look perfeito para recriar se você quer impressionar todos os seus conhecidos durante o Natal.

O look natalino de Sofía Vergara causou sensação nas redes sociais

Através do seu perfil no Instagram, Vergara compartilhou em 16 de dezembro uma série de fotografias em que posou com alguns amigos em um cenário que recriava um acampamento em uma floresta nevada.

Nas imagens da sessão de fotos de Natal, a protagonista de Griselda roubou a atenção ao aparecer sensacional em um conjunto vermelho justo, enquanto seus amigos usavam roupas de inverno.

O conjunto da atriz era composto por um corpete tomara que caia que realçou sua figura e uma saia midi justa de lantejoulas. Sofia completou com sandálias peep toe de plataforma prateada.

Quanto aos acessórios, ela provou que menos é mais ao adicionar apenas um par discreto de joias e um chapéu de Natal que elevou ao máximo o espírito festivo do seu look.

Por último, a indicada ao Emmy finalizou com sua maquiagem glamorosa habitual em tons terrosos e seu cabelo solto em ondas suaves. "Feliz Natal. É hora de festa!", escreveu junto à galeria.

Como era de esperar, os elogios à intérprete colombiana por sua beleza e seu look certeiro rapidamente apareceram nos comentários da publicação nas redes sociais.

"Você parece ainda mais deslumbrante em vermelho", comentou um usuário. "Arrasando no vestido", acrescentou outro. "Que Papai Noel!", disse um terceiro. Enquanto isso, um quarto fã a chamou de "Sexy Papai Noel".

"Uma última admiradora observou: 'Sofía não precisa de roupas de inverno para combater o frio porque ela é muito quente', fazendo referência ao grande contraste entre sua vestimenta e a de seus colegas."