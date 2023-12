Só lançamento! Estes foram os 5 melhores perfumes masculinos importados de 2023

No Brasil existem ótimas marcas de perfumes, que muitas vezes batem de frente com importados, mas é nítido que algumas fragrâncias de outros países se sobressaem em quesito qualidade, concorda?

Por isso, muitas pessoas acabam utilizando um aroma importado em momentos especiais. E qual evento mais significativo senão em festas de final de ano?

Se você resolveu investir em um perfume neste fim de ano, mas não sabe qual adquirir, veja as opções a seguir, com os melhores perfumes importados lançados em 2023.

Invictus Victory Elixir - Paco Rabanne

As notas de topo são: Lavanda, Cardamomo e Pimenta Preta. As notas de coração são: Incenso e Patchouli. As notas de fundo são: Fava de Baunilha e Fava Tonka.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos para passar o Ano Novo SUPER CHEIROSO

Gentleman Society - Givenchy

As notas de topo são: Cardamomo e Sálvia. As notas de coração são: Narciso francês, Vetiver do Haiti e Vetiver de Madagascar. As notas de fundo são: Baunilha, Palo Santo e Cedro

MYSLF - Yves Saint Laurent

As notas de topo são: Bergamota da Calábria e Bergamota. A nota de coração é Flor de Laranjeira Tunisiana. As notas de fundo são: Ambrofix™ e Patchouli.

Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani

As notas de topo são: Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são: Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Patchouli e Olíbano.

Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são: Lavanda e Hortelã. As notas de coração são: Baunilha e Benjoim. As notas de fundo são: Mel, Fava Tonka e Tabaco.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ O calor está de volta! Veja os perfumes femininos mais frescos, que duram bastante e super e indicados para o verão

⋅ Perfumes femininos doces e NADA ENJOATIVOS

⋅ Estes foram os 5 melhores perfumes masculinos nacionais de 2023