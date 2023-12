Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 27 e 9

Alguém pode partir da sua vida ou notícias de quem já não está mais chegam. Tranquilize a mente e siga em frente para que o novo invada sua vida com flores recém desabrochadas.

Capricórnio – Cartas 2 e 1

Continue agindo com sabedoria e se prepare para notícias que irá receber. É hora de confiar no seu taco e ficar atenta com suas responsabilidades.

Aquário – Cartas 31 e 21

Cuidado com quem chega só para desestabilizar sua relação ou vida sentimental. Não acredite no conto e lábia de qualquer um.

Peixes – Cartas 36 e 19

Caminhos se abrem quando você deixa de ser cabeça dura, teimoso e para de perder tempo com vícios e com o que não faz bem. Tome uma atitude para sair dessa energia que o prende.

Confira mais:

Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 24 de dezembro de 2023

Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Uma sorte intuitiva chega para 3 animais do horóscopo chinês