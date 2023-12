Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 30 e 23

Sorte firmada e confirmada. Vai atrás de oportunidade, de ganho e de coisa boa porque isso será dado sem problemas. Só não esqueça de continuar sendo esperto.

Touro – Cartas 35 e 4

Pode ter gente fazendo esforços para ver algo sair da sua vida, um afastamento e separação. Se proteja.

Gêmeos – Cartas 10 e 22

Tudo na vida, até as coisas boas e bons negócios, podem ter complicações. Saiba lidar com isso com desenvoltura, paciência e desfaça os nós com habilidade.

Câncer – Cartas 28 e 20

Cuidado com alguém que demonstra muita lealdade, mas pode esconder algo que o fere. Um amigo pode dar um alerta importante a você.

