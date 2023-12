Saiba o que o tarot revela nesta sexta-feira (22) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Com as festas de Natal se aproximando, é preciso ficar bem consigo mesmo e entender os sinais que o universo está te mandando, para que atitudes sejam tomadas antes ainda do final do ano.

Veja a seguir as revelações do tarot desta sexta-feira (22) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Pequenas desilusões deste ano te motivaram a acordar cedo no dia de hoje e se animar com novas atitudes. Além disso, você vê muita exposição das pessoas nas redes sociais e entende que isso é um sinal para não revelar seus projetos.

Aproveite esse ânimo repentino e deixe a luz do farol de guiar para um novo ano.

Virgem

Sua vocação é pela paz. Faça com que o espírito natalino o ajude a quebrar barreiras e desentendimentos entre as pessoas. No Natal, seja a pessoa que irá incentivar conversas entre os familiares.

Mas tome cuidado para não entrar em conflitos, principalmente na hora de se defender quando alguém te culpa por algo que você não fez.

Libra

Você está decidida a mudar as perspectivas para o próximo ano, apesar de pessoas próximos a chamar de louca por fazer isso. Explore diferentes formas de enxergar o problema para observar mais soluções.

Confie no seu instinto e deixe para traz interpretações antigas que você tinha sobre o mundo.

Escorpião

Você foi uma pessoa obcecada pelo trabalho neste ano, até mesmo durante as férias. Porém, essa semana você se deu ao luxo de não se responsabilizar pelo erro dos outros, como costuma fazer.

Mesmo que muitas pessoas estranharam essa atitude, continue assim, para que as coisas mudem daqui em diante.

