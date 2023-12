Perfumes que atraem fartura para sua vida em 2024, de acordo com o Feng Shui (um deles é de Shakira)

O maior aliado das mulheres, um símbolo de sensualidade, poder e elegância, um perfume, é, como bem menciona Carolina Herrera, o acessório invisível que as mulheres usam para se tornarem inesquecíveis, mas poucos sabem que alguns aromas têm até a função de atrair abundância para quem os usa.

Embora o Feng Shui seja conhecido por seus conselhos sobre como colocar certos objetos em casa para trazer harmonia, equilíbrio e atrair boas energias, existem outros elementos que você pode utilizar com essa filosofia chinesa, incluindo penteados, roupas e até mesmo perfumes. Sim, tudo influencia.

Perfumes que você deve usar para atrair a abundância, segundo o Feng Shui

Estamos prestes a nos despedir de 2023 e se você está procurando dar um toque especial aos seus rituais de Ano Novo, não hesite em usar o seu perfume para atrair abundância, o segredo está nos seus ingredientes, aqui explicamos qual é a fragrância ideal para alcançar seu objetivo.

Quais ingredientes seu perfume deve ter para atrair fartura de acordo com o Feng Shui?

Os perfumes não apenas têm o poder de tornar uma mulher inesquecível ou nos transportar para um momento específico, eles também possuem a qualidade de atrair abundância para nossas vidas, e o Feng Shui revela quais ingredientes devem ter para alcançar esse objetivo.

Entre as notas olfativas que o seu perfume deve ter para atrair abundância e dinheiro, existem seis elementos. A página Glamour recomenda que, ao aplicá-lo, você diga o seguinte: “O dinheiro vem até mim de várias fontes. Sou um imã para o dinheiro. Minhas possibilidades são infinitas. Está feito”.

Ingredientes que seu perfume deve ter para atrair a abundância, segundo o Feng Shui Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Sândalo e bergamota

Acredita-se que o sândalo é capaz de atrair a energia positiva, a calma e a espiritualidade, motivo pelo qual é considerado capaz de atrair boa sorte. Enquanto a bergamota, é um cítrico intimamente relacionado com o dinheiro, a clareza e a produtividade

Rosas e cedro

As rosas também são um ingrediente essencial nos perfumes, pois é um elemento ligado ao amor, harmonia, prosperidade e até mesmo à boa sorte. No caso do cedro, este serve para limpar a energia negativa.

Jasmim e tangerina

O jasmim e a tangerina também são uma boa ideia se você está procurando atrair abundância, pois estão diretamente ligados à riqueza e à boa sorte.

Quais perfumes atraem a abundância de acordo com o Feng Shui?

Alguns dos perfumes de grandes marcas que incluem em seus ingredientes os recomendados pelo Feng Shui para atrair abundância são: 'Rose for Her' da Ferrioni, que, como o nome sugere, possui notas de rosas e cedro que serão de grande benefício para você.

No caso de ‘Coco Mademoiselle’ da Chanel, seus ingredientes são compostos por jasmim e tangerina e até bergamota, ideal para a boa sorte. Outra boa opção é ‘Femme’ de Carlo Corinto, que entre seus elementos aromáticos, está a bergamota, o cedro e o sândalo. Por último, temos ‘S’ de Shakira, que se destaca por suas notas amadeiradas e sândalo, além de incluir jasmim.