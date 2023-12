Penteados elegantes para fazer no Natal, independentemente da idade: são fáceis e modernos

Penteados para fazer no Natal Pinterest Fashion & Makeup

Já estão chegando os dias mais importantes do ano e é quando podemos deslumbrar com esses penteados elegantes para fazer no Natal.

O que mais gostamos é que são fáceis de fazer e ficam bem independentemente da idade, pois têm a elegância e o glamour como premissa principal.

Penteados elegantes para o Natal de 2023

Coque com mechas soltas

Desde que as influencers o popularizaram há dois anos atrás, ele não parou de estar na moda. Também conhecido como 'sleek bun', consiste em um coque penteado para trás que acentuará suas maçãs do rosto e te fará parecer uma modelo, mas com mechas soltas que enquadrarão seu rosto. É minimalista, sofisticado e tem um ar de luxo discreto, além de beneficiar todos os tipos de rosto.

Rabo de cavalo despenteado

Na mesma linha de naturalidade, volume e aparência despreocupada, chega o clássico rabo de cavalo reinventado no estilo ‘messy’ ou bagunçado. Cada mecha é cuidadosamente planejada para ficar no lugar que nos favorece mais, sem sacrificar uma imagem moderna e relaxada. Ele pode ser baixo, pois os rabos de cavalo na altura do pescoço também ficam bastante sofisticados.

Ondas

Está entre os penteados elegantes para o Natal de 2023 que se inspiram em um cabelo solto e sem muita arrumação. Você só precisará de uma prancha com forma de onda para ter um cabelo digno de sereia.

Se você está procurando algo mais saudável e caseiro, não precisa danificar seu cabelo com ferramentas de calor. Você pode fazer uma trança e, depois de uma hora, soltar e pentear com spray. Tente não alisar o cabelo antes para obter o efeito desejado, nesse caso, apenas use o secador previamente para que a parte superior fique mais controlada.