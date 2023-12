Mudou muito? Os vídeos de Jennifer Lopez sem maquiagem que chocam as redes: ela parece irreconhecível

A sua rotina de limpeza começa com o J.Lo Beauty That Hit Single Gel-Cream Cleanser. "Como você pode ver, eu ainda não me maquiei. Preciso me arrumar", diz a cantora. Em outros vídeos, ela também usa o sérum That JLo Glow no rosto, no pescoço e no peito. Da mesma forma, a atriz diz que o uso de protetor solar é muito importante, então ela usa um hidratante That Big Screen com FPS 30.

“A proteção diária, mesmo quando não estava ensolarado em Nova York, tem sido fundamental para proteger minha pele dos danos ambientais”, afirma.

