Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 22 a 24 de dezembro de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 24 de dezembro de 2023:

Áries

Este fim de semana é um momento para você entender que a paz e o amor entraram em sua vida. Não sabote a sua própria felicidade, lembre-se que o seu signo é um tanto complicado em questões amorosas, então procure relaxar e aproveitar esses dias.

Viva o momento e deixe as coisas fluírem. Você provavelmente compra um presente de última hora para um familiar porque é muito esquecido, por isso sempre precisa de outra pessoa para lembrá-lo do que deve fazer, mas verifique bem o seu orçamento para não gastar demais.

Organize bem tudo o que for de sua responsabilidade. Não se sinta mal se alguém especial não lhe der um presente, lembre-se que nem todo mundo é tão detalhista quanto você.

Touro

Você terá pressa para fazer tudo e fechar bem o ano, recomendo que organize bem o seu tempo e faça tudo o que é urgente no seu escritório.

Você também precisa se cercar das pessoas que mais o amam nesses dias de Natal, então aproveite sua família e esqueça um pouco a tensão.

É provável que você viaje e visite parentes. Esteja muito bem organizado e não gaste muito. Faça a compra certa para aquela pessoa especial. Este 24 de dezembro é um dia de perdão e de ficar em paz, se você tem algum ressentimento, tente esquecê-lo e aproveite o clima para se curar.

Gêmeos

É hora de fazer desejos, acender uma vela branca e pedir-lhe o que tanto deseja e verá que em breve será realizado. Estes dias são datas para se apaixonar novamente, é possível que você conheça alguém do signo de Libra ou Aquário que possa ser seu parceiro ideal.

Procure se controlar na hora de beber e economizar energia para a festa de Ano Novo. Você também deve tomar cuidado com problemas de gastrite.

Em termos de presentes, você terá uma surpresa que não esperava. Será um momento muito especial, você terá muitos convidados e desfrutará de um dia inesquecível.

Câncer

Procure não dar sua opinião nos comentários da família, é melhor que você se concentre em aproveitar o Natal e deixar os problemas para outro dia. Se você está em processo de herança ou pagamento de uma dívida, é melhor discutir o assunto em outro momento.

Este fim de semana é um momento muito especial, mas também muito sentimental. Você vai sentir que finalmente chegou até você a pessoa certa para ser feliz. Vocês falarão sobre um firme compromisso.

Você recebe um presente que vai te dar muita alegria e fazer você se sentir valorizado. Casais podem aumentar a família.

Leão

Este fim de semana é um momento para estar com alguém muito especial, o seu signo é muito apaixonado e pode se sentir ainda mais conectado com alguém.

Você é chamado para uma reunião de última hora no trabalho e deve se prevenir para deixar tudo em ordem.

Tente se controlar com vícios e álcool para não ter ressaca moral. Cuidado com as fofocas familiares, é melhor não pensar nada de ninguém e ter atenção com as palavras.

Virgem

Você terá sorte e é hora de felicidade plena em sua vida, você finalmente está nos dias de Natal e se reúne com quem é querido.

Não perca tempo e diga para a pessoa que você ama o que sente e quer para o futuro; se você está em um relacionamento, pode ser o momento perfeito para dar o grande passo.

Oportunidade de viagem nos próximos dias, aproveite para estar com sua família e curtir. Se você é solteiro, pode encontrar um novo amor e será o início de um relacionamento muito especial.

Libra

Hora de reunir toda a família para passar momentos da melhor maneira. Você viaja para e resolve coisas de última hora que precisava; lembre-se de não gastar muito, apenas o necessário, pois o mais importante nos dias de hoje é a convivência com quem ama.

Mude seu visual neste Natal para ficar no seu melhor, lembre-se que você está em um grande momento. Você é o mais carismático do Zodíaco, então sempre terá ao seu lado pessoas.

Tranquilize a mente e peça paz ao seu coração se a melancolia chegar.

Escorpião

Muitas surpresas agradáveis esperam por você neste fim de semana. Um amor do passado retorna e você receberá notícias de alguém especial que você não vê há muito tempo.

Sua energia se expande com mais força nesse período. Tome cuidado com gastos excessivos, tente não comprar o que não precisa e economize.

Momento de pessoas unidas e se divertindo, aproveite essa fase para se sentir mais leve e desfrutar das companhias.

Sagitário

Você tem muito trabalho em atraso esperando por você neste final de semana, organize-se e coloque suas obrigações em ordem, já que você está saindo de férias e precisa deixar tudo em ordem no seu trabalho para quando estiver fora.

Você receberá um convite. Sorte para ganhar um grande prêmio. Pense no futuro e considere a possibilidade de abrir um negócio; maior chance ter sucesso em algo de sua autoria. Além disso, você receberá dinheiro extra.

Cuidado com o álcool e os vícios nessas férias, aproveite de forma saudável. Visitas e encontros importantes acontecendo.

Capricórnio

Você estará ocupado e será mais generoso; o mais importante é conviver com aquela pessoa especial em sua vida. Você receberá dinheiro e um presente que você vai adorar.

Tenha paciência com seu parceiro, estamos todos mais sentimentais, então vá com calma. Um amor do passado retorna, mas é melhor encerrar esse capítulo e recomeçar sua jornada.

Chance de receber um bônus de remuneração pelo seu trabalho ou maior lucro nos negócios. Cuidado com o álcool, evite excessos para não perder o controle durante as festividades. Uma viagem é planejada.

Aquário

Neste fim de semana você analisará como estar em paz com todos ao seu redor e como deixar rancores para trás. Estamos em dias de perdão, então relaxe e aproveite ao máximo.

Você receberá um presente inesperado. Controle o consumo de álcool. Um amor do passado vai regressar ou dará notícias.

É hora de decidir e tomar atitudes para progredir. No dia 25 de dezembro você receberá uma surpresa que o encherá de alegria.

Peixes

Você desfrutará de momentos descontraídos e felizes com sua família neste fim de semana. Lembre-se que seu signo gosta de ser o melhor anfitrião e tudo sairá excelente.

Você receberá um presente inesperado. Um compromisso formal no amor. Tenha cuidado com problemas de garganta e pulmões, evite se expor a mudanças de temperatura para não adoecer.

Esteja ciente de que o amor é o seu ponto fraco e o seu parceiro é a pessoa ideal. Não dê tanta importância aos problemas e viva plenamente. Você receberá visitas.

