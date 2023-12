Feng Shui: a planta que todos têm em casa e que atrai a pobreza e o azar

Você nunca deve colocar cactos na sala, no banheiro ou no quarto Você nunca deve colocar cactos na sala, no banheiro ou no quarto (Cortesía)

O Feng Shui é uma filosofia asiática de origem taoísta que tem como objetivo ajudar a reorganizar diferentes elementos do ambiente e do entorno que cercam as pessoas para aproveitar suas energias e tê-las do lado correto. Os postulados afirmam que, entre todas as coisas que existem na casa, há uma que atrai má sorte e pobreza. Trata-se de uma planta popular que, provavelmente, está em casa.

A planta que atrai má sorte e não deve ficar em casa

Para o Feng Shui, existe uma planta que geralmente é usada como decoração para o lar. Trata-se de uma suculenta muito popular: o cacto. Graças à sua forma peculiar, juntamente com seus espinhos, o Cactaceae (nome científico da planta) é um dos mais populares. No entanto, depois será excluído das escolhas devido às suas propriedades de atração negativa.

De acordo com a filosofia milenar, esta planta atrai pobreza e má sorte devido às suas espinhas serem ‘ímãs’ para esse tipo de energia, por isso, se estiverem dentro de casa, serão um presságio de má energia. No entanto, tudo ficará em bom estado desde que os exemplares estejam em um ponto estratégico da casa.

Cactos atraem a pobreza e energias negativas

De acordo com o Feng Shui, os cactos não devem estar nos quartos, no banheiro, na cozinha ou na sala de jantar. Isso ocorre devido à grande energia que eles podem absorver, e deixá-los nesses lugares pode significar efeitos negativos no dia a dia, assim como nos demais membros da família.

Portanto, é recomendável remover esta planta de casa para evitar atrair más energias negativas e a pobreza. O Feng Shui recomenda deixá-la do lado de fora, especialmente no pátio ou nas janelas da casa.