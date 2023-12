Feng Shui: 10 coisas que você nunca deve presentear no Natal, pois atraem má sorte

O Natal está chegando e é a época perfeita para presentear nossos entes queridos. No entanto, do ponto de vista do Feng Shui, uma crença milenar que busca a harmonização do ambiente, certos elementos podem não ser os mais adequados para presentear devido ao seu poder de atrair energias negativas.

Feng Shui e Natal: objetos que não devem ser presenteados devido à sua aura de má sorte

Relógios: de acordo com o Feng Shui, presentear relógios pode ser visto como uma contagem regressiva do tempo, o que significa um simbolismo negativo, como uma contagem regressiva para o relacionamento ou a vida.

Objetos cortantes: facas, tesouras e outros objetos cortantes devem ser evitados de acordo com o Feng Shui, pois representam o corte da energia e suas conexões.

Plantas espinhosas: de acordo com o Feng Shui, as plantas como os cactos devem ser evitadas, pois acredita-se que suas pontas afiadas podem "furar" a má sorte.

Guarda-chuva: presentear um guarda-chuva pode ser interpretado como dar uma ferramenta para que a pessoa se proteja ou se afaste de seus entes queridos.

Objetos com ângulos agudos: elementos como móveis com bordas afiadas ou decorações que formam ângulos agudos são considerados geradores de "setas envenenadas" no Feng Shui, pois podem criar energia negativa e agressiva.

Sapatos: para o Feng Shui, presentear sapatos pode significar dar à pessoa a possibilidade de ir embora, caminhar para longe, e pode ser interpretado como um desejo de distância.

Lenços: geralmente estão associados a despedidas e lágrimas. Presentear lenços pode significar que se espera tristeza.

Espelhos: espelhos quebrados são um conhecido presságio de má sorte. Mesmo quando estão intactos. Sem uma localização e manuseio adequados, eles podem trazer má sorte para a casa.

Animais enjaulados: presentear animais em gaiolas pode ser visto como um ato de restringir a liberdade e criar energia estagnada.

Gravatas: embora sejam usadas no dia a dia, podem ser consideradas como um simbolismo de rigidez, o que se traduz em um pensamento de que a pessoa é entediante, além de serem consideradas de má sorte.