Carolina Herrera ensina qual tipo de calça mulheres com mais de 30 anos devem evitar

A estilista de renome internacional, Carolina Herrera, conhecida por sua elegância e visão única da moda, quebra paradigmas ao desencorajar o uso de jeans por mulheres após os 30 anos. Em uma era em que o denim é uma peça básica no guarda-roupa de milhões, Herrera argumenta que, com o passar do tempo, o estilo deve evoluir.

Adaptação de estilo com o tempo

Carolina Herrera enfatiza que a escolha de vestuário está fortemente ligada aos parâmetros socioculturais, sugerindo que algumas peças são mais apropriadas do que outras, dependendo da idade. Embora os jeans sejam amplamente considerados confortáveis e versáteis, a designer venezuelana aconselha que, ao atingir a marca dos 30 anos, as mulheres considerem opções mais maduras.

Alternativas elegantes

Aos 30 anos e além, Herrera sugere que as mulheres explorem tecidos alternativos que garantam conforto e estilo. Opções como gabardine, linho italiano, crepe ou algodão com lycra oferecem uma gama de escolhas para looks casuais e informais.

Restrições de moda após os 40

Além de desaconselhar o uso de jeans após os 30 anos, Carolina Herrera estende suas recomendações para mulheres acima dos 40 anos. Segundo a estilista, minissaias e biquínis devem ser evitados nessa faixa etária. Embora suas sugestões encontrem resistência em algumas celebridades, Herrera argumenta que a moda deve ser adaptada à idade.

Desenvolvendo um estilo próprio

Em entrevistas, a designer venezuelana destaca a importância de desenvolver um senso de estilo próprio à medida que se envelhece. Enfatiza que a moda tem seus momentos, assim como a idade, e que é essencial escolher roupas que complementem a personalidade e a fase da vida de cada indivíduo.

LEIA TAMBÉM: 7 dicas de Carolina Herrera para combinar cores nos looks e vestir-se com elegância

“Quando se chega a uma certa idade, você tem que ter cuidado com o que te cai bem. Você deve desenvolver seu próprio senso de estilo. Não se trata apenas da roupa que você usa, trata-se de como você usa”, afirmou Herrera em uma entrevista de 2018.