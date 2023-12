Bixie: 10 cortes de cabelo curto fáceis de pentear e em tendência para 2024

Se você está procurando um corte de cabelo curto que traga conforto e estilo ao seu look, sem dúvida, o bixie deve ser uma opção a considerar.

Trata-se de um estilo de corte de cabelo que combina a forma do bixie com o comprimento do bob. Combina as camadas curtas nas laterais e na parte de trás do pixie, com o comprimento característico de um bob, o que permite muitas possibilidades com o visual.

É considerado uma espécie de fada crescida que permite muitas opções de penteados, pois combina o conforto do estilo "duende" com a versatilidade do corte de cabelo médio em alta.

Bixie com franja desfiada

Para rostos alongados, ovalados ou em formato de coração, esse tipo de corte de cabelo com franja desfiada fica ótimo. Trata-se de incorporar uma franja longa, mas com as pontas leves para que pareça leve e cheia de movimento. Combinada com as camadas características deste corte, permite um acabamento fresco e dinâmico.

Bixie assimétrico

Se você quer dar um ar atual e rejuvenescedor ao seu corte bixie, também pode optar por esta versão assimétrica, com um dos lados mais crescidos, que cai na altura da mandíbula e, portanto, de perfil é percebido como um bob.

Bixie texturizado

Mais próximo ao bob, embora com um trabalho em camadas mais característico do pixie, esse bixie com acabamento texturizado se destaca por ser fácil e simples de manter no dia a dia. Para isso, recorre-se a camadas e desfiados que dão ao cabelo aquele ar bagunçado ou messy que está tão na moda (e que rejuvenesce tanto!).

Corte de cabelo Bixie

Os cortes de cabelo pixie raspado estão em plena tendência e são uma opção ousada e moderna para atualizar um estilo curto. Este pixie com a parte inferior e os lados raspados permite um contraste favorecedor que será mais ou menos visível dependendo do penteado, o que permite grande versatilidade no look para o dia a dia.

Bixie com franja longa

Esse tipo de corte de cabelo bixie com franja longa é um dos mais versáteis, pois fica bem em todos os formatos de rosto, especialmente os redondos e quadrados. Além disso, como é um tipo de franja que aguenta bem o crescimento do cabelo, permitirá que você prolongue as visitas ao salão um pouco mais do que um pixie tradicional.

Shaggy bixie

Se você quiser dar um ar descontraído e jovial ao seu corte bixie, aposte em camadas estilo shaggy para dar uma versão a esse corte de cabelo. Assim, você também conseguirá um visual de baixa manutenção, muito confortável para o dia a dia.

Bixie com franja cortina

A franja da moda também pode ser combinada com esse corte feminino e rejuvenescedor, pois também fica bem em todos os tipos de rostos. Se o seu rosto é alongado, procure que a franja cubra a testa ao máximo, como neste visual; se for redondo ou quadrado, será mais conveniente mostrá-la para estilizar.

Nape bixie

O nape bob se caracteriza pelo comprimento curto na parte de trás, acima da nuca, assim como esse estilo de bixie, onde as camadas são aplicadas na parte de trás para dar forma de pixie, mas com esse comprimento justo acima da nuca.

Bixie invertido

Assim como acontece com o bob, você pode deixar um comprimento menor atrás para dar movimento ao corte. Dessa forma, as mechas da frente ficarão ligeiramente mais longas, resultando em um acabamento atual e rejuvenescedor.

Long bixie

Se prefere um corte com mais comprimento do que um pixie longo, mas gostaria de manter essa forma, pode combinar o clássico comprimento do bob ao queixo com as camadas típicas do pixie, que cortam a parte de trás e os lados. É um estilo muito feminino e aguenta muito bem o passar das semanas.