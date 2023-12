As revelações do tarot desta sexta-feira (22) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Imagem: Pexels/EKATERINA BOLOVTSOVA

Faltando apenas quatro dias para o Natal, muitas resoluções começam a ser elaboradas para serem aplicadas no próximo ano. Mas o que será que os signos têm a dizer sobre? Eles estão a seu favor?

Confira a seguir as revelações do tarot desta sexta-feira (22) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Este ano foi turbulento e você lutou contra algumas atitudes que te prejudicam no dia-a-dia: preguiça, irresponsabilidade, entre outras, e acabou não conseguindo estabelecer alguns objetivos. Não se culpe por isso para não se magoar. Você tentou e chegou até onde conseguiu.

No amor, não se apegue tanto e não exija tanto do seu parceiro. As cobranças não devem ser tantas nessa fase do ano.

Touro

Além de tudo que envolve trocas de presentes e reuniões familiares, você está reflexiva sobre o espírito natalino, que costuma trazer o melhor das pessoas nesta época. Para o próximo ano, não leve tanta ambição.

Junte-se ao seu companheiro para levar este espírito em 2024, sendo mais respeitosa com as pessoas, e com à natureza.

Gêmeos

Você tem diversos planos para um novo ano: viajar para longe, aprender um novo idioma, descobrir coisas novas. Isso evidência que você está passando por um momento tedioso, inclusive no amor.

Existe a necessidade de mudança. Aproxime-se disso e tenha esperança.

Câncer

Você está cansada de mentiras em sua vida e das confusões causadas por elas. Tente pensar fora disso para não confundir vilões de heróis.

