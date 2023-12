4 presentes de prosperidade para dar no Natal de acordo com o Feng Shui

O Natal é um dos momentos mais mágicos do ano, em que tradicionalmente os presentes fazem parte da alegria como uma maneira de retribuir e agradecer às pessoas que amamos. Claro que os presentes dependerão da economia de cada um. No entanto, para presentear com abundância e prosperidade não custa muito e, o melhor de tudo, é que vai além do imediato.

Roupas, acessórios, viagens e afins fazem parte dos presentes tradicionais para esta época, mas isso pode adquirir um significado maior se você presentear talismãs e objetos de poder que atraiam boa sorte. Será um gesto muito especial que com certeza surpreenderá. Além disso, proteção e bons presságios são sempre bem-vindos.

De acordo com o Feng Shui, há alguns objetos que você pode dar às pessoas importantes para você, seja como algo principal ou complementar. O importante é que você os entregue. Este é um dos meses em que se dá e recebe, por isso é essencial que você também doe para alguém que precisa, pois dessa forma as boas energias sempre estarão circulando em sua vida.

Plantas

Para ativar a energia do dinheiro, as plantas de boa sorte são ideais para presentear, pois não só trarão vida ao espaço, mas também trarão tudo de bom. Para isso, você pode optar por bambu ou flores como girassóis, a planta do dólar ou a artemísia.

Moedas chinesas

Um símbolo de prosperidade são as moedas chinesas. Elas podem estar amarradas com uma fita vermelha ou também penduradas nos pequenos bonsais da fortuna, cujos galhos também têm notas. Sem dúvida, é um bom presente.

Peixes

Se o seu amigo tem algum negócio, um empreendimento, então os peixes não podem faltar. Eles devem ser vermelhos com dourado, porque são as cores que atraem a riqueza. Também pode oferecer um pequeno aquário com nove peixes: 8 vermelhos ou brancos e um preto.

Patos mandarins

O que melhor do que desejar sucesso a um casal amigo? Para isso, os patos mandarins são a melhor opção, pois na China são considerados como os animais que propiciam e mantêm um bom amor. Eles devem ser colocados no noroeste do quarto ou da sala. Se sua amiga estiver solteira, então ela agradecerá e para que ela encontre um parceiro em breve, deve colocá-los olhando um para o outro e se beijando.

Na medida em que sua disponibilidade permitir, embrulhe-o em papel vermelho e dourado, pois são grandes símbolos de fortuna, de acordo com o Feng Shui. A felicidade se instalará na vida de seus entes queridos e eles lhe agradecerão. Você conhece seus parentes e sabe qual é o melhor presente para cada um.