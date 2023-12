10 maneiras de responder perguntas desconfortáveis de familiares neste Natal

O Natal é uma das datas mais bonitas do ano, mas lidar com as reuniões familiares pode ser às vezes esmagador diante das perguntas desconfortáveis das tias críticas, que lançam dardos que incomodam e até podem afetar emocionalmente.

Embora a família seja o mais precioso, nem sempre alguns membros têm empatia com os outros, por isso, se você é daqueles que já está se preocupando com os encontros, arme-se de coragem para enfrentar o momento e colocar um ponto final nas perguntas e comentários desconfortáveis.

Não permita que estraguem a sua alegria em um momento tão especial, mantenha a calma, pense antes de responder e tome nota de algumas dicas para superar a situação e sair ilesa. Lembre-se de que você não é obrigado a responder perguntas que te deixem desconfortável.

10 maneiras de evitar perguntas desconfortáveis

Mude de assunto

Antecipe suas respostas e, no momento em que lhe fizerem uma pergunta desconfortável, redirecione a conversa para outro assunto mais neutro. Dessa forma, evitará que os questionamentos progridam.

Exemplo:

― E você já tem namorado (a)?

― A que horas ocorre a troca de presentes?

Responda com cortesia

Sem precisar cair em mentiras (mas você também pode), tente responder de forma educada e breve, mas sempre sem revelar muita informação. Por exemplo, "Estou focado em outras áreas no momento" ou "prefiro não falar sobre isso, mudemos de assunto".

Exemplo:

― Você tem certeza de que não é apenas uma fase?

― No coração não se manda e ele não discrimina.

Natal Reunião Familiar. (Pexels)

Utilize o humor

O humor pode se tornar um grande aliado ao responder e desviar a atenção de uma pergunta desconfortável. No entanto, certifique-se de que o humor não seja ofensivo para evitar discussões desnecessárias, que podem arruinar o momento.

Exemplo:

― Ficaria mais bonita de saia ou vestido.

― Eu me visto como quiser e me desvisto com quem quiser.

Estabeleça limites saudáveis

Mantenha-se sempre firme em seus ideais e estabeleça limites pessoais, de modo que você possa expressar que prefere não discutir esse assunto, especialmente porque é Natal.

Exemplo:

― E para quando será o casamento? Não deixem o tempo passar.

― Quando nós decidirmos, já temos o bilhete de trem, não se preocupe.

Encontre um aliado

Encontre algum primo, irmão ou amigo em quem confie e que possa te ajudar nesses momentos difíceis. Você pode pedir a essa pessoa para bloquear quando alguém fizer uma pergunta sobre você e vice-versa.

Natal Encontre seu melhor aliado. (Pixabay)

O NÃO assertivo

NÃO é NÃO, sempre tenha em mente que você não precisa dar explicações sobre aspectos pessoais. Não se sinta mal por dizer não quando assim desejar, pois estabelecer limites com outras pessoas manterá sua saúde mental protegida.

Exemplo:

― Quando vocês vão se casar, já estão namorando há muito tempo?

― Não planejo me casar porque não quero.

Responder da mesma maneira

Esta pode ser uma das piores opções, por isso, se você é uma pessoa tímida, deve evitá-la a todo momento. Responder da mesma forma pode gerar atritos e desconfortos durante toda a noite.

Exemplo:

― Quando você termina a faculdade, sobrinho?

― Quando meu primo vai parar de abandonar seus filhos, tia? Já pagou a pensão para eles? Duzentos reais não são suficientes.

Faça drama

A atuação pode te fazer se divertir um pouco e fazer com que aquela pessoa que não pensou que seu comentário poderia te machucar se sinta mal, então finja que a pergunta esgotou sua paciência e realmente te magoou de forma exagerada.

Exemplo:

― Quando você vai se casar?

― Como você pode me perguntar isso? Meu namorado terminou comigo ontem porque ele é gay e estava me traindo com meu melhor amigo! Você é horrível, não fale mais comigo! ― E você se retira.

Embora possa parecer de mau gosto para alguns, o sarcasmo tem seus toques divertidos, o que permite fazer os outros rirem enquanto você se desvincula de falar sobre sua vida pessoal.

Exemplo:

― Quando você planeja ter filhos?

― Mas com três já tenho o suficiente! Meus pequeninos, o gatinho, o cachorrinho e o peixinho, são realmente travessos. Já viu essa foto de quando eles completaram três meses?

Ignore a pergunta

Este é um dos métodos mais seguros. Finja que não ouviu e desvie sua atenção para outro assunto ou pessoa, até que o familiar esqueça do assunto que estavam conversando.

Exemplo:

― E o trabalho, quando, sobrinho?

― Ai, não, espere tia, ainda não contei o fofocão que descobri.