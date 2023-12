Pole dance: uma atividade que ajuda no estado físico e mental das mulheres

No passado, muitas pessoas só o associavam a uma atividade relacionada apenas à noite ou a um contexto sexual. No entanto, os tempos mudaram e atualmente o pole dance é considerado uma grande disciplina esportiva que oferece diversos e valiosos benefícios para a saúde de seus praticantes.

Não é necessário ser um especialista para praticá-lo, mas é verdade que é preciso ter um mínimo de força e coordenação para poder realizar suas rotinas de treinamento. Essa atividade combina posições de dança e yoga e é realizada com um elemento principal: a barra vertical fixa.

Benefícios do pole dance

Uma das características que mais se destacam em seus treinadores é que não há limites de idade para experimentá-lo. Sua rotina é considerada muito eficaz, especialmente quando se deseja fortalecer o tronco superior (braços, abdômen) e as pernas.

Pole Dance Fornecida

Uma pesquisa que contou com 50 participantes maiores de 18 anos com pouca experiência prévia nessa disciplina em uma academia em Berlim, Alemanha, detalhou o progresso físico de seus praticantes durante oito semanas.

Cada sessão de 60 minutos incluiu uma combinação de exercícios gerais de condicionamento físico e treinamento específico de pole dance. O programa foi adaptado às habilidades individuais para que todos pudessem participar de forma efetiva.

"Enquanto estudos terapêuticos anteriores se concentraram principalmente em danças tradicionais e expressivas, as novas formas de dança, como aquelas que se concentram em uma barra com técnicas completamente diferentes, foram amplamente negligenciadas até agora pelos cientistas", explicam os autores do estudo.

Os pesquisadores encontraram um aumento no bem-estar mental entre os participantes da aula de pole dance em comparação com o grupo de controle, medido pela escala de Warwick Edimburgo. Especificamente, as mulheres que fizeram aulas de pole dance eram mais propensas a concordar com frases como “estou lúcida” e “me sinto otimista em relação ao futuro”.