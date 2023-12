Isso é o que as mulheres gregas fazem para evitar o ressecamento do rosto

As mulheres gregas têm o segredo para uma pele hidratada As mulheres gregas têm o segredo para uma pele hidratada (Freepik)

As contribuições que os gregos fizeram para a filosofia, a matemática, a astronomia e a medicina foram insuperáveis, mas também são conhecidos por suas rotinas de beleza que são aplicáveis até hoje para parecer radiante.

A beleza antiga na Grécia tinha alguns métodos importantes para alcançar o padrão de beleza ideal daquela época. As mulheres tinham os melhores conselhos e aqui revelamos para você.

Um dos ingredientes mais conhecidos da cultura mediterrânea é o azeite de oliva. Este é um ingrediente essencial, pois não só hidrata a pele, mas também retém a umidade para prevenir a perda transepidérmica de água e restaurar a elasticidade. Homero chamava o azeite de oliva de ouro líquido.

As antigas mulheres de Creta o utilizavam para o cabelo, rosto e corpo como fonte natural de vitaminas, antioxidantes e aminoácidos.

beleza Isso revelaria se os homens se apaixonam mais pelas mulheres com maquiagem ou com maquiagem natural. (Freepik)

As antigas mulheres gregas também misturavam azeite de oliva com açúcar ou sal e o usavam como esfoliante. O azeite de oliva fazia com que a pele parecesse brilhante e saudável ao mesmo tempo que adicionava um pouco de cor brilhante.

Se você é uma ávida fã de cuidados com a pele, provavelmente vai adorar os óleos faciais, especialmente se for um ingrediente que já está na despensa da sua cozinha. O óleo de oliva tem sido aclamado há muito tempo por seus benefícios tópicos, dizem até que Cleópatra era fã dele.

Benefícios hidratantes

O emoliente está cheio de ácidos graxos monoinsaturados e antioxidantes, por isso tem excelentes propriedades hidratantes. Se você sofre de pele extremamente seca, uma rotina com esse ingrediente pode ser uma boa opção, especialmente durante os meses frios de inverno.

Azeite de oliva Um ingrediente que traz grandes benefícios para a pele (Freepik)

O azeite de oliva é um excelente hidratante para a pele, especialmente quando aplicado na pele úmida, quando os poros estão abertos, e pode atuar como uma segunda barreira cutânea para peles secas e rachadas no inverno.

Outro grande benefício do azeite de oliva são suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Os dermatologistas afirmam que os ingredientes anti-inflamatórios encontrados no azeite de oliva (triterpenos) auxiliam na cicatrização de feridas ao ajudar na produção de colágeno e reduzir o tempo necessário para fechar a ferida. Estudos também mostraram que o azeite de oliva ajuda a curar a pele após uma queimadura solar.

Azeite de oliva Um ingrediente que traz grandes benefícios para a pele (Freepik)

Isso sim, como tudo, tem suas restrições e efeitos colaterais. Embora o óleo de oliva possa ter excelentes propriedades umectantes, pode ser contraproducente para quem sofre de acne, pois pode obstruir os poros e causar surtos graves.

E embora o azeite de oliva possa ajudar a curar queimaduras solares, você não deve usá-lo enquanto estiver exposta ao sol. Portanto, em primeiro lugar, sempre consulte um especialista para que ele possa lhe fornecer a melhor rotina que seja benéfica para você.

Como usar? Aplique uma camada fina para hidratar o rosto após a limpeza. O azeite de oliva ajuda a reter a umidade, então use-o após aplicar o tônico e antes da maquiagem.