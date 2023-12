Estes foram os 5 melhores perfumes masculinos nacionais de 2023

Se você é fã de perfumes nacionais e está em busca de aumentar a sua coleção, fique de olho nas fragrâncias a seguir. De acordo com o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, todas elas foram lançadas em 2023 e se destacaram, entrando na lista das melhores fragrâncias masculinas nacionais, segundo Coloral, apresentador do canal. Será que você concorda com ele? Veja a lista.

Club 6 Intenso - Eudora

As notas de topo são: Cardamomo, Açafrão, Bergamota, Limão e Abacaxi. As notas de coração são: Noz-moscada, Gerânio, Lavanda e Canela. As notas de fundo são: Couro, Cedro, Sândalo, Fava Tonka, Musgo, Patchouli, Âmbar, Caramelo, Ládano e Baunilha

Seduction Elixir - Azza Parfums

Inspirado em Le Male Elixir. Notas de Topo: Hortelã, Lavanda. Notas de Corpo: Baunilha, Benjoim e notas de Fundo: Fava Tonka, Mel, Tabaco.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos para passar o Ano Novo SUPER CHEIROSO

Essencial Ato - Natura

As notas de topo são: Priprioca, Pataqueira, Laranja, Pimenta Preta, Notas Aquosas, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são: Osmanthus, Flor do Pau-Brasil, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Sândalo, Vetiver, Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Almíscar e Musgo.

Bad Intention - Eudora

As notas de topo são: Lavanda, Especiarias, Abacaxi e Toranja. As notas de coração são: Avelã, Cashmeran e Agarwood (Oud). As notas de fundo são: Âmbar, Fava Tonka e Nagarmota ou Óleo de Cipriol.

Homem Elo - Natura

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Pralinê, Almíscar e Musgo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ O calor está de volta! Veja os perfumes femininos mais frescos, que duram bastante e super e indicados para o verão

⋅ Perfumes femininos doces e NADA ENJOATIVOS

⋅ Estes foram os 6 MELHORES PERFUMES FEMININOS de 2023 de acordo com uma especialista