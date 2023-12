Adeus balayage! As mechas melting serão a sensação em 2024 e estas 5 formas de usar vão deixar você mais jovem

No novo ano, as tendências se renovam e se refrescam, e as mechas melting não ficam para trás e apontam para se tornarem as favoritas de 2024. São as favoritas para se adaptar aos estilos e gostos pessoais de cada um, além disso, podem ser usadas em diferentes tons.

Mechas melting: a nova tendência de cabelo para 2024

As mechas melting são uma técnica de colorimetria, na qual a cor é combinada de forma sutil com o tom natural do cabelo, dando um aspecto simples, natural e discreto que é obtido através de um clareamento progressivo e difuso em direção às pontas, sem os tradicionais fios, luzes ou mudanças drásticas de tons.

Mechas derretendo baunilha: para alcançar o tom loiro, as mechas derretendo baunilha são as preferidas, que se aproximam de um tom platinado, que é alcançado através de reflexos loiros dourados e cremosos.

Mechas de chocolate derretido: é ideal para amantes de tons escuros, pois além de serem muito brilhantes e compatíveis com diferentes tons de pele, também são muito fáceis de manter e proporcionam um estilo muito natural.

São mechas que vão destronar as balayage em 2024

Mechas derretidas bronde: é uma combinação entre loiro e castanho, o que o torna perfeito para mulheres morenas que desejam iluminar o rosto. O ideal é trabalhar com mechas na parte da frente para proporcionar luminosidade e brilho.

Mechas melting cobre: são ideais para realçar os cabelos das mulheres morenas, especialmente partindo de uma base escura e misturando tons cobre que proporcionam calor e luminosidade aos cabelos.

Mechas melting mel: é uma combinação que pode ser usada tanto por loiras como morenas, consistindo em derreter um tom de mel sobre uma base castanha, que trará a luminosidade necessária para rejuvenescer o rosto.