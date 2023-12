Veja o que as cartas de tarot revelam nesta quarta-feira (20) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Faltando praticamente 10 dias para o ano acabar, muitas são as resoluções para um 2024 mais próspero. Contudo, ainda existem desafios no trabalho e na vida amorosa que precisam ser resolvidos ainda em 2023. Para isso, conte com a ajuda do tarot, que revela como será o dia dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Não se estresse com as demandas atrasadas no trabalho pois isso é muito comum. Se organize para entender o que é prioridade e, com o tempo, tudo irá se ajeitar.

No amor, relaxe na companhia do seu parceiro e compartilhe suas angústias, ele irá te compreender e te ajudar a sair disso.

Virgem

Você está prestes a receber uma quantia de dinheiro que não estava esperando. Pense bem antes de investir em novos negócios.

No amor, não seja tão crítico na relação pois isso só irá afastar seu parceiro. Ele não é culpado pelo seu cansaço e estresse.

Libra

Você tem tudo sob controle no trabalho, o que fará com que as suas rendas aumentem. Logo você poderá investir na casa própria que tanto sonha.

Você também se sente feliz e com boas energias. Aproveite para sair com os amigos.

Escorpião

Seus chefes irão confiar a você projeto tidos como perdidos, mas suas habilidades irão fazer as coisas se ajeitarem.

Você se sente desiludido romanticamente, mas é hora de pisar no chão e focar no futuro, em pessoas que te valorizam.

