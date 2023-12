Natal: um guia de presentes simples, com ideias de última hora

Presentes de última hora? O Natal é uma época complicada: todo mundo está correndo. Atividades escolares, atividades no trabalho e, no meio de tudo isso, surge a “missão Papai Noel” e às vezes não sabemos o que presentear. Embora ainda vamos propor um guia tecnológico (como todos os anos), desta vez também quisemos adicionar um guia com ideias diferentes.

Adultos, crianças, adolescentes. Fãs de tecnologia ou não. A ideia é que este guia pelo menos te ajude a encontrar algumas ideias para presentear. Mãos à obra!

Chocolates, um clássico

Presenteie experiências doces inesquecíveis com Hershey's Chile. A poucos dias da chegada de uma nova temporada de Natal, a Hershey's Chile está convidando a todos a desfrutar de momentos únicos e experiências inesquecíveis com seus familiares e amigos. É por isso que este ano eles têm opções de presentes para compartilhar, como a clássica Lata Coração, os Kisses de leite 74g, Kisses de Cookies and Cream 74grs e uma deliciosa mistura de Kisses de 74grs. Você pode encontrá-los em todos os supermercados e lojas do país.

Hershey's Chocolate

Com o objetivo de fazer com que a magia do Natal seja vivida em todos os lares, La Fête Chocolat apresenta uma seleção especial de produtos para acompanhar as festas de fim de ano. Este ano, a chocolateria inovou com seu primeiro Calendário do Advento com surpresas para os 24 dias antes do Natal; e formatos exclusivos para compartilhar e presentear.

Para facilitar a escolha de presente, a marca apresenta diferentes pacotes de produtos a um preço especial, como a Festa de Natal, que inclui uma caixa de bombons e uma lata de balas; Natal La Fête, que reúne um mix de drageias e uma caixa de bombons; conjunto de esferas, com seis e três cada um; e duas opções para presentes de amigo secreto (considerando uma opção sem açúcar).

Chocolate Presente Clássico

Um relógio à prova de tudo: qualidade G-SHOCK

Faça uma declaração de estilo audaciosa e impactante com a linha Ignite Red, no icônico preto e vermelho vivo que incorporam a resistência intransigente da marca G-SHOCK.

Uniram alguns de seus modelos icônicos - o GA-B2100 octogonal com Bluetooth e energia solar, o GAS-100 de grande porte alimentado por energia solar, os GA-100, GA-2200 e GA-700 com caixa exclusiva de grande porte - com a força e paixão das cores da marca G-SHOCK em preto e vermelho. Os detalhes em vermelho intenso e flamejante contra a chamativa cor preta escura dão a esses relógios, e ao pulso que os carrega, um toque de confiança e estilo. Lindo!

G-SHOCK

Bimba y Lola apresenta: A NOVA BOLSA HOBO DE BOLSO com CRISTAIS SWAROVSKI

Este ano, a festa na BIMBA Y LOLA tem alma de Festa de Formatura. Mesas com serpentinas, ponche de ovo, tarteletes de natas e uma névoa que transforma a sala numa discoteca prestes a explodir. A cantora e compositora nova-iorquina Caroline Polachek, uma das artistas pop mais inovadoras da atualidade, protagoniza estas festas na Campanha da BIMBA Y LOLA.

BIMBA Y LOLA Bolsa

A campanha apresenta a nova peça-chave da temporada: a BOLSA HOBO POCKET com cristais da SWAROVSKI. Com alça dupla de mão e dois bolsos frontais com cristais clássicos da Swarovski em forma de coração. Feito em couro e no tamanho XS, está disponível em seis cores: preto, vermelho, bordô, osso, musgo e verde. Disponível a partir de 3 de dezembro.

Vinhos: um presente e para adicionar à sua mesa

Degustando.cl é o primeiro e-commerce que reúne todos os produtos que o Grupo González Byass oferece no Chile. Para este final de ano, apresenta 3 mix com seleções especiais de vinhos de Vinhedos orgânicos Veramonte, D.O. Valle de Casablanca e Viña Neyen de Apalta D.O. Apalta Valle de Colchagua.

Das duas vinícolas chilenas que pertencem ao grupo espanhol Gonzalez Byass, que promove a agricultura biodinâmica para alcançar vinhedos equilibrados, autossustentáveis, saudáveis ​​e conectados ao seu ecossistema; resultando em vinhos mais autênticos, expressivos e fiéis representantes de seus solos vivos.

Vinhos Presentes

M·A·C Cosmetics

Para este Natal, a M·A·C Cosmetics traz uma maravilhosa mala de maquiagem juntamente com incríveis conjuntos que, sem dúvida, são o presente perfeito para estas festas. Você pode encontrá-los nas lojas e em Falabella.cl. A mala traz dois batons icônicos da marca, um sérum hyper real, um fix +, uma máscara de cílios, um delineador e, para completar, também um lindo iluminador. Realmente imperdível!

Gentileza

Coleção Bizarre Blizzard Bash

Para estas celebrações, a M·A·C Cosmetics convida você a descobrir um mundo cheio de magia com sua coleção Bizarre Blizzard Bash, que apresenta tons surrealistas, texturas brilhantes, produtos para olhos, lábios e rostos nunca antes vistos. Sem dúvida, cada conjunto é um presente único, perfeito para qualquer amante da beleza e da melhor maquiagem.

Descubra tudo o que a nova coleção de Natal traz nas lojas e www.maccosmetics.cl.

Gentileza

Levi’s

É hora de comemorar! Na Levi's, eles apostam na versatilidade, criatividade e conforto em todas as suas roupas, e neste Natal não é exceção. A marca atualizou seu catálogo com shorts, camisetas e jaquetas especialmente projetadas para o verão de 2023-2024, e junto com isso, oferece seu serviço de Tailor Shop, que permite que seus clientes possam projetar e dar uma nova vida às roupas, a fim de criar um presente único. Pois sempre surge o problema de que, quando pensamos no presente de Natal perfeito, muitas vezes ficamos sem respostas.

Levis Presente de Natal

Além disso, a marca oferece em seu catálogo incríveis ofertas, destacando a promoção de camisetas escalonadas, onde se você comprar duas, cada uma fica por R$ 16.990, e se forem três ou mais, têm o preço unitário de R$ 14.990. Ideal para que todos tenham sua camiseta favorita e, além disso, economizem nessas datas.

Sua própria casinha de biscoitos: Riesco Confeitaria

Com 42 anos de história, Riesco Repostería é sinônimo de doce tradição durante todo o ano e, especialmente, em datas emblemáticas como as de fim de ano.

Este mês de dezembro, Riesco propõe desfrutar em família de seus deliciosos lançamentos natalinos: destaca sua requisitada e encantadora Casinha natalina de biscoitos, à qual se somam seus kits de biscoitos de limão, mel e gengibre. Dois imperdíveis para os amantes dos sabores natalinos.

Presente Mel

A magia de Pandora no Natal

A campanha de Natal da Pandora "Loves, unboxed" é sobre presentear peças de joias significativas que seus entes queridos possam guardar durante o Natal, Ano Novo e além. A coleção oferece uma visão única de motivos clássicos de joias, corações, símbolos celestiais e personagens festivos.

Os nostálgicos de coração verão seus mais profundos desejos natalinos refletidos na seleção de joias significativas da Pandora Moments, que é composta por peças icônicas como um charme pavé brilhante forrado com zircônia cúbica que brilha de todos os ângulos - disponível em banho de ouro 14k, banho de ouro rosa 14k e acabamentos em prata esterlina; e uma combinação que inclui um colar e um par de brincos Sparkling Moon & Star, oferecendo o presente perfeito.

Pandora Presentes

Juan Valdez: café como presente

"Encapsule o bom! Juan Valdez traz ao mercado chileno suas primeiras cápsulas de café, ideais para desfrutar em família. Apresentam 3 sabores inspirados no melhor da Colômbia: "Mulheres Cafeicultoras" visa visibilizar o trabalho, esforço e paixão das cafeicultoras colombianas e destaca seu papel como empresárias rurais, é uma bebida com acidez cítrica e notas potentes de amora silvestre."

"Paisagem Cultural do Café" presta homenagem ao trabalho, esforço, paixão e dedicação de todos os cafeicultores colombianos, e é uma bebida de caráter, com notas de maçã verde e pera. Por sua vez, "Café Orgânico" possui certificação orgânica (USDA ORGANIC) e é uma bebida sedosa ao paladar, que combina notas de chocolate amargo com frutas secas torradas.

Orgânico Café

Os novos cafés estarão disponíveis em lojas físicas, nas cadeias de supermercados Jumbo e no comércio eletrônico, alcançando assim mais de 300 localidades. Além disso, as cápsulas poderão ser recicladas, para isso serão fornecidas sacolas resseláveis a custo zero, tanto nas lojas como também através do sistema de entrega. E o ponto de reciclagem estará na loja Juan Valdez de Rosario Norte 532, Las Condes.

SWAROVSKI: brilha como nunca

Para todos aqueles que procuram um brilho extra nesta temporada, as peças da Swarovski inspiram magia e criatividade.

Celebre a Maravilha e expresse-se com joias únicas, decore sua casa com belas criações exclusivas de cristal da temporada ou presenteie com extravagância com Swarovski e sua seleção festiva de presentes estrelares e enfeites fascinantes para celebrar a magia da temporada de Natal. Visite www.swarovski.cl e conheça todos os seus produtos.

SWAROVSKI Joias

Rosen & Froens

Num esforço para capturar a essência e a beleza da natureza em cada detalhe, as renomadas marcas chilenas, líderes em design e moda consciente, Rosen e Froens, uniram seus talentos para lançar uma exclusiva coleção de produtos projetados para proporcionar conforto e estilo enquanto você se envolve na natureza.

Com uma sólida combinação de inovação e qualidade de fabricação, esta colaboração promete levar a experiência ao ar livre a um nível completamente novo.

Rosen

Nesta temporada festiva, a importância de dar um presente bem pensado não reside apenas na escolha do objeto, mas na conexão emocional que ele transmite. Um presente cuidadosamente selecionado demonstra consideração e também reflete o afeto e a atenção dedicados à pessoa que o recebe.

Sabemos que em cada lar há um tipo de pessoa com interesses e gostos diversos, é por isso que pensamos em cada detalhe para poder estar presentes nesta ocasião especial, cumprindo os desejos dos nossos clientes. Na categoria de videogames da falabella.com, você poderá encontrar diversos acessórios com até 40% de desconto.

Nintendo Switch NINTENDO

NATURALOE

Novas máscaras capilares de hidratação e reparação da Naturaloe para um cabelo bonito nestas datas. Chegam as festas de Natal e Ano Novo, e todas queremos exibir um cabelo brilhante, hidratado e saudável. Com esse propósito, a Naturaloe apresenta suas duas Máscaras Capilares que contêm 40% de Aloe Vera Orgânico, combinado com uma seleção de ingredientes projetados para potencializar a nutrição e hidratação do cabelo.

Naturaloe Presente

De acordo com suas necessidades, você pode encontrar dois tipos: a Máscara Capilar da linha Hidratação e Brilho com extrato de alcachofra, que revitaliza e hidrata profundamente o cabelo, deixando-o sedoso e com um brilho único. Para cabelos danificados e com pontas duplas, está disponível a Máscara Capilar Reparação Profunda, que, graças aos seus ingredientes naturais como o argan, consegue reparar e deixar um acabamento suave e fácil de manejar. Ambos os produtos são livres de parabenos e silicones.

Todos estão disponíveis em www.naturaloe.cl, perfumarias, farmácias e supermercados. Eles têm um custo de US$8.990 e são testados dermatologicamente, hipoalergênicos, veganos, cruelty-free e possuem a certificação V-Label.

ADIDAS

A paixão do futebol chileno para os mais jovens. Neste Natal, a adidas terá uma oferta especial de diferentes camisas e artigos dos maiores clubes do país, a U. de Chile e Colo Colo.

Procurando viver a paixão dia a dia dos grandes e pequenos, a marca esportiva terá os uniformes de ambos os times a preços especiais. A camisa titular da Universidade do Chile para crianças está com um preço incomparável de US$27.990. A mesma camisa, porém na versão adulto, está com um desconto especial, saindo por US$47.990.

Universidad de Chile vs O'Higgins (BASIL CHILDERS/SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO)

Além disso, também há preços especiais para o vestuário do Colo Colo. A camisa titular do Popular para adultos está disponível por $38.990, enquanto a versão infantil tem um valor atual de US$39.990. Um dado importante é que para os produtos da adidas football, será mais conveniente usar o aplicativo da marca esportiva, pois você pode obter preços especiais e frete grátis.

TREINO ADIDAS

Um novo ano está prestes a começar e com ele surgem novas metas. O treinamento intensivo se apresenta como um desses objetivos que muitos de nós estabelecemos no início, e parte fundamental desse estilo de vida é contar com um calçado ideal para se exercitar. Os tênis Rapid Move ADV da adidas são o modelo perfeito para os exercícios de HIIT. Este calçado é projetado para enfrentar sessões exigentes, seu design versátil e dinâmico é ótimo para realizar movimentos de alta potência. Além disso, conta com a tecnologia de amortecimento Lightstrike, que garante a força e o impulso necessários nesse tipo de treinamento.

Uma das novidades destacadas desses tênis é que eles são fabricados com 50% de materiais reciclados, contribuindo para a redução de resíduos plásticos.

Os tênis Rapid Move ADV estão disponíveis no site oficial da adidas e nas lojas oficiais em todo o país.

Tenis Presente

ADIDAS TERREX

O verão está ao virar da esquina e cada vez há mais opções de atividades ao ar livre. As atividades ao ar livre têm ganhado força e é fundamental ter os acessórios adequados para realizá-las. Por esse motivo, a adidas Terrex apresenta as Sandálias Terrex Hydroterra como uma opção ideal, uma vez que a sua sola de borracha Traxion proporciona estabilidade e aderência em superfícies escorregadias, além disso, possui correias ajustáveis que permitem personalizar o ajuste para uma pisada mais confortável. As sandálias permitem que você explore a natureza de forma fácil e livre, contribuindo para o desejo de aventura e conexão com o meio ambiente.

As sandálias Terrex Hydroterra estão disponíveis na página oficial da adidas e nas lojas oficiais em todo o país.