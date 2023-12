Estas são as 5 moedas brasileiras antigas MAIS VALIOSAS entre os colecionadores

Algumas moedas brasileiras antigas chamam a atenção pela sua raridade, o que pode fazer com que seu valor entre os colecionadores seja bem alto.

Estes itens podem ser considerados valiosos por alguns fatores, como quantas unidades foram feitas, a condição de conservação e se é uma moeda comemorativa ou não.

Se você gosta de colecionar moedas ou tem curiosidade para saber quais são as moedas consideradas as mais raras, veja a lista a seguir com cinco delas.

Réis de D. João VI (1808-1821)

Moedas do período em que a corte portuguesa estava no Brasil. Um item muito raro de se encontrar, principalmente se estiver em bom estado de conservação.

Moedas de ouro do Império (1822-1889)

Moedas de ouro do período imperial brasileiro, como as de 10 mil-réis e 20 mil-réis, muitas vezes têm valor significativo entre os colecionadores.

Moedas da República Velha (1889-1930)

Algumas moedas desse período, especialmente as mais raras ou com erros de cunhagem, podem ser bastante procuradas por colecionadores.

Cruzeiro (1942-1967)

Algumas moedas do período do Cruzeiro também podem ser valiosas, especialmente as de prata e as que têm algum fator distintivo.

Cruzados (1986-1989)

Período de transição entre o Cruzeiro e o Real, por esse motivo, algumas dessas moedas podem ter valor para colecionadores, especialmente se estiverem em condições de conservação excepcionais.

Para entender se uma moeda é rara ou não, é preciso observar itens incomuns nelas. Caso você desconfie que tenha um item raro, é possível consultar um numismata (especialista em moedas).

