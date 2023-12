A cor de cabelo favorita das mulheres da alta sociedade para renovar seu visual e que rejuvenesceu Kate Middleton

A cor de cabelo preferida das mulheres elegantes para renovar o visual e que rejuvenesceu Kate Middleton Na mídia eles chamam Kate Middleton de "a rainha do estilo" (Instagram: @_kate_middleton_royal)

Se algo que Kate Middleton, esposa do príncipe herdeiro William, tem com certeza é elegância, classe e estilo ao usar um vestido e especialmente o cabelo para manter a frescura de seu rosto.

Sua segurança e seu sorriso radiante são as armas infalíveis com as quais ela enfrenta cada ato da realeza.

Ela conquistou por mérito próprio a consideração dos meios de comunicação de ser "a rainha do estilo" por toda a sua beleza, elegância e sobriedade.

Seu cabelo passou por vários cortes de cabelo longo, como o estilo borboleta, e de tons escuros para mechas tonalidade mel mais espetaculares. Ao longo dos anos, ela tem mostrado que domina o protocolo real para parecer perfeita o tempo todo.

41 anos e mantém sua imagem fresca

De acordo com a revista Glamour, Middleton renovou sua imagem em 2022, quando, após o falecimento da rainha Elizabeth, herdou o título de princesa de Gales.

Embora sempre tenha se destacado por obter uma nota 10 a cada nova aparição que faz, desde essa nomeação, o fervor por manter uma imagem fresca tem se mantido atual.

Sua renovação aos 41 anos é com um corte "Kate blow dry", muito mais polido, ondulado e relaxado.

De acordo com a estilista londrina Hollie Rose Clarke, "o estilo atemporal de Kate e seu penteado versátil foram renovados em 2023".

Destaca que "desde o corte até a cor e o penteado, ela se afastou do corte médio, das mechas loiras e dos cachos flexíveis que a vimos usando anteriormente".

O corte blow dry e a cor chocolate dominam

Além de sua nova tintura, a princesa de Gales deixou seu cabelo crescer, o que favoreceu a adição de algumas camadas leves e deu muito mais movimento, volume e textura aos fios.

"Vimos que foi adicionada uma franja em forma de cortina para enquadrar o rosto, o que é uma ótima maneira de mudar de estilo sem perder comprimento", afirma Hollie.

A esposa do príncipe William também tem experimentado nos últimos meses com uma cor de cabelo muito mais intensa.

“Foi decidido por um tom chocolate para o inverno. Ela se despediu de sua clássica cabeleira com luzes loiras e optou por uma mais escura e brilhante.”