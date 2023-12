Uñas francesas 8 designs de unhas que rejuvenescem as mãos e são ideais para mulheres de 30 a 40 anos (@giuliaaltamura03 / Kristina Paukshtite/Pexels / Pinterest)

Os designs de unhas para 2024, sem dúvida, trazem uma oscilação nas tendências. E é que, como têm proposto das casas de moda mais reconhecidas até às recentes passarelas, os designs aprovados e mais aclamados pelos artistas de unhas são os versáteis. Contrastando ideias clássicas com propostas mais ousadas, o novo ano tem preparado uma infinidade de manicures inovadoras.

Designs de unhas: os estilos mais versáteis e populares para 2024

Francesinhas o clássico imutável: Invertidas, micro, de lado, coloridas, de dupla linha, com aplicações, o ano de 2024 promete reinventar a popular manicure francesa, dando-lhe um acabamento muito mais ousado com múltiplas texturas, desenhos, mas também mantendo o minimalismo elegante.

Efeito aura: também conhecido como blush nails, é um design de tipo aura que consiste em uma cor rosa esfumada, que é gradualmente estendida a partir do centro sem tocar as bordas.

Glamorosas: os designs tipo joias são ideais para ter uma manicure luxuosa, chamativa e ultrabrilhante. A ideia principal é aproveitar ao máximo o brilho de múltiplos cristais, pérolas ou gemas metálicas.

Linhas e impressões orgânicas: são unhas do estilo minimalista que serão uma aposta em 2024. O toque ideal é escolher uma base em tom neutro ou de baixa intensidade para permitir que a arte nas unhas seja a protagonista absoluta.

Designs de unhas para 2024

Unhas limpas: são unhas que estão do lado do luxo discreto e estética do estilo antigo. Esta manicure busca se destacar ao usar designs ou detalhes em miniatura quase imperceptíveis.

Tridimensionais: são unhas que prometem se destacar e chamar a atenção de forma incomum. Essas unhas se distinguem por usar aplicações grandes e chamativas para criar formas extravagantes com acrílico ou gel.

Unhas ombré: são unhas que fazem uma transição sutil, mas original. São seguras para usar unhas coloridas e com efeitos especiais, sem precisar de muito tempo para elaborá-las.

Balletcore clássico: são unhas com esmaltes neutros de baixa intensidade e discretos para 2024. Além disso, possuem um efeito acetinado ou perolado.