A procrastinação é uma característica marcante em termos de atrapalhar a concretização de uma tarefa. Sabe quando se tem diversas coisas a serem feitas, mas são sempre colocadas em segundo plano? “Amanhã eu começo”, “De semana que vem não passa” e “Assim que o próximo ano começar eu foco nesse projeto”, são frases típicas da procrastinação.

De fato, há coisas que fazem sentido começar no dia, mês ou ano seguinte. Mas já parou para pensar se o adiamento de suas responsabilidades e projetos tem sido algo frequente? Se a resposta for sim, a procrastinação tem falado mais alto em relação aos seus objetivos.

No entanto, existem diversas razões pelas quais a procrastinação se faz presente na vida de alguém. Para quem enfrenta grandes problemas com o adiamento de seus afazeres e falta de força mental para lidar com isso, é recomendado buscar ajuda psicológica, a fim de receber um auxílio personalizado e de sentido à sua necessidade específica.

Leia mais:

3 tipos de procrastinadores; você pode se identificar

Apesar do comportamento padrão, existem algumas formas diferentes de se procrastinar.

“Para escolher uma intervenção eficaz, é preciso compreender a origem do problema”, explica o psicólogo Mark Travers ao portal Psychology Today. “Embora a procrastinação seja geralmente ignorada como ‘preguiça’, geralmente tem raízes no medo, vergonha, ressentimento, ou até mesmo um senso negativo de si mesmo. Aqui estão três maneiras de identificar a tua marca de procrastinação [...]”

Abaixo, extraído da mesma fonte, confira os três tipos de procrastinadores e descubra se você se encaixa em alguma categoria.

O perfeccionista: luta para realizar tarefas básicas porque o perfeccionismo não deixa espaço para erros, progresso gradual ou experimentação.

O autossabotador: tem medo de se aventurar fora de sua zona de conforto, roubando de si a oportunidade de crescer ou ter sucesso.

O caçador de adrenalina: tende a deixar todos os projetos para o último minuto porque eles “funcionam melhor sob estresse”.