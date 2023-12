Veja o que o tarot desta terça-feira (19) tem a revelar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Com a chegada de um novo ano, muitos ciclos estão se encerrando para que outros comecem. No amor e no trabalho, esta pode ser uma semana de mudanças, principalmente para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira o horóscopo do dia para estes signos.

Áries

Você está passando por um bom momento em sua vida. No trabalho, seus superiores reconhecem o seu esforço e logo você será recompensado.

Quando se pensa em sentimentos, não tome decisões precipitadas e reflita bem antes. Deixe a discussão de lado e converse com calma para resolver as diferenças.

Touro

Você irá ganhar uma quantia em dinheiro que não esperava. Por isso, você deve administrá-lo de forma saudável pois logo passará por tempos difíceis nas economias. No trabalho, seu caráter com o ego alto pode estar prejudicando o ambiente.

No amor, haja com calma e clareza para contar os incômodos ao seu parceiro, para que ele não se sinta machucado.

LEIA TAMBÉM: O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gêmeos

Tenha muito cuidado com suas finanças neste momento pois seus negócios estão passando por um momento difícil. Reveja as estratégias.

Valorize seu companheiro, pois ele pode te ajudar nestes momentos conturbados.

Câncer

Também é um signo que passa por turbulências no trabalho. Reúna sua equipe para pensar em estratégias de mudanças.

Já no âmbito amoroso é preciso controlar o ciúme e a impulsividade ao lado do parceiro, para que isso não te prejudique.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

⋅ 7 reflexões para entender se você está vivendo com apreço à vida

⋅ 5 atitudes tóxicas em um relacionamento por crescer sem um pai presente fisicamente ou emocionalmente