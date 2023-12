Seis mechas naturais de cabelo que a deixarão dez anos mais jovem

Ninguém gosta de envelhecer, é um fato. E é por isso que os cosméticos e tratamentos para retardar o tempo estão em alta. Mas não apenas em cosméticos, a estética e a cirurgia também conseguem obter resultados nesse sentido. Um bom corte de cabelo ou mechas rejuvenescedoras podem ser a opção perfeita para rejuvenescer a imagem e tirar anos do rosto.

Mechas naturais

E é que iluminar os cabelos é uma das melhores maneiras de se livrar dos anos ou uma técnica anti-envelhecimento que pode ser aplicada em um salão de beleza, especialmente se forem mechas com acabamento natural como as seguintes.

Emolduramento do rosto: são mechas ideais para iluminar o rosto, pois sua aplicação é feita levando em consideração a configuração do rosto para realçar os volumes mais favorecedores e suavizar aqueles que não colaboram. O ideal é iluminar as mechas da frente dos cabelos para dar luz ao rosto.

Mechas iluminadoras para morenas: é o caso da técnica moussy hair, que se baseia na aplicação de suaves reflexos para que se integrem de forma natural nos cabelos e se combinem com a cor base.

Babylight: são mechas finas que são aplicadas desde a raiz até as pontas para deixar o cabelo com uma aparência clareada pelo sol. É ideal para evitar o temido efeito de raiz.

As mechas naturais são ideais para evitar o temido efeito de raiz

Mechas clássicas: as mechas clássicas que são aplicadas com papel alumínio da raiz às pontas sempre são uma boa opção para dar luz aos cabelos e, com isso, rejuvenescer a imagem. O ideal é escolher uma ou duas cores próximas à cor base.

Mechas balayage: é a técnica favorita e da moda há alguns anos e é conhecida pela sua versatilidade, pois pode ser aplicada em qualquer tipo de cabelo. A chave dessas mechas está na sua aplicação do meio até as pontas, preservando as raízes para obter um acabamento natural.

Mechas loiras: as mechas em tons intensos são as mais procuradas, especialmente no verão. O ideal é aplicar uma técnica que consiga um contraste com a base e o tom escolhido. As mechas balayage, as babylights e as mechas melting são as mais buscadas.