Rituais para atrair prosperidade e sucesso em 2024; faça antes do dia 31

Às portas do fim de 2023 e do início de 2024, muitas pessoas já estão se preparando para receber o novo ano com a melhor energia, é por isso que ao redor desta grande data de fim de ano existem uma grande variedade de rituais que as pessoas realizam com o objetivo de atrair a prosperidade e o sucesso; e muitas vezes o amor.

Existem alguns bastante conhecidos, como as 12 uvas à meia-noite, as lentilhas nos bolsos, dar a volta na quadra com uma mala, as cuecas amarelas, e muitos outros mais que têm como intenção manifestar a felicidade que os acompanhará nos próximos 365 dias. No entanto, existem alguns menos conhecidos e que, para vários especialistas em superstições, funcionam muito bem.

Algo extremamente crucial para que esse tipo de rituais funcione, de acordo com os conhecedores do assunto, é levar em consideração as datas e horários exatos, pois diz-se que isso permite abrir os portais adequados para que Deus e o Universo ouçam as petições.

Cores para o Ano Novo

O professor Salomón explicou durante uma entrevista no programa ‘Bravísimo‘ que as cores que usamos são fundamentais tanto para o estado de espírito, melhorar a estética e também trazer certos benefícios. É por isso que as cores como verde, dourado e prateado são indispensáveis para o final do ano, pois representam as cores da esperança, sabedoria e abundância, dinheiro e prosperidade, respectivamente.