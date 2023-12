Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta “A Torre”

São tempos de união e compreensão, mas você deve dedicar sua energia e carinho a quem merece.

Touro - Carta “A Força”

É hora de amadurecer e pensar no seu futuro, pois é o momento de começar a planejar seus objetivos de verdade.

Gêmeos - Carta “A Estrela”

Você terá prosperidade ilimitada, basta apenas focar no que deseja que aconteça em sua vida com fé.

Câncer - Carta “O Sol”

É hora de progredir e tomar a decisão de constituir algo importante e mais estável em sua vida.

Leão – Carta “O Louco”

Você continuará com todo o poder e energia necessária para realizar seus objetivos.

Virgem - Carta “A Temperança”

Hora de ter cuidado com os problemas da sua mente, ou seja, o nervosismo precisa ser controlado.

Libra – Carta “A Carruagem”

Você estará rodeado de boas notícias no trabalho e no amor.

Escorpião - Carta “O Imperador”

Uma bênção chegará para o seu signo e isso significa que o que você tanto queria será seu.

Sagitário – Carta “O Mago”

Hora de encerrar episódios que deixaram uma marca profunda em você e começar de novo.

Capricórnio - Carta “Ás de Copas”

Novas oportunidades de crescimento na carreira virão para você.

Aquário - Carta “O Mundo”

Virá uma proposta de trabalho muito importante.

Peixes - Carta “Ás de Ouros”

Você receberá a oportunidade que tanto esperava para crescer financeiramente