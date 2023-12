O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Viajar

Momento de expandir a mente a viver cada dia da melhor forma que pode; lembre-se que as escolhas do presente são as que fazem o seu futuro. Evite cair em ilusões e tentar planejar tudo em sua mente, pois isso pode trazer decepções. É importante partir do principio que as coisas podem desafiar, mas também surpreender positivamente; deixe o inesperado tocar seu coração.

Capricórnio – Carta do Florescer

É importante deixar a preguiça de lado e recuperar as energias e bons hábitos. Isso o ajudara nessa fase de florescimento que deve ser especial, mas você talvez ainda não esteja podendo desfrutar por estar cansado e acomodado em estruturas que já estão prestes a ruir. Cuide mais de si e do desenvolvimento, com movimento e sem medo da mudança.

Aquário – Carta da Totalidade

Seu guia e propósitos estão aparecendo e podendo colocá-lo em novas direções ou recomeços. Lembre-se agora de confiar e ser corajoso, mas também buscar o apoio de aliados verdadeiros que podem ser de grande ajuda nessa fase. Supere o hábito de carregar os fardos e fazer tudo sempre sozinho.

Peixes – Carta da Harmonia

Algumas situações precisam ser cortadas; moralidades, limitações e tudo aquilo que o deixe preso em um lugar que impede desenvolvimento. É importante olhar para seus novos pensamentos, sentimentos e percepções, para assim poder se conectar com uma essência que nasce nessa nova etapa e o acompanhar a partir de agora.