Mudança de Penélope Cruz confirma que cabelos longos e balayage favorecem

Penélope Cruz é uma das atrizes que mais inspira com suas mudanças de visual Penélope Cruz é uma das atrizes que mais inspira com suas mudanças de visual (Instagram: @charlottetilbury / @hungvanngo)

Penélope Cruz tem sido o centro das atenções com sua mais recente mudança de visual. A atriz espanhola rendeu-se aos benefícios do balayage e agora exibe uma cabeleira muito luminosa.

A famosa de 49 anos estreou seu novo estilo na estreia de Ferrari em 12 de dezembro em Los Angeles, Califórnia. Enquanto caminhava pelo tapete vermelho, seu cabelo roubou a cena.

Penélope Cruz quebra as regras com seu novo visual

Cruz exibiu um longo e ondulado cabelo de sereia até a cintura, com uma raiz natural e fundida, uma das escolhas mais acertadas para dar mais brilho ao rosto, especialmente para pessoas com mais de 40 anos.

O restante do cabelo da estrela brilhava tingido com a técnica de coloração balayage em loiro quente. Ela o usava solto, perfeitamente alisado e penteado com a risca no meio, outra decisão acertada.