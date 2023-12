Corte de cabelo overcut: o estilo mais versátil para os comprimentos médios

Já temos as tendências que predominarão em 2024 e, é claro, não podemos deixar de fora o corte de cabelo overcut, que é uma fusão charmosa de estilos onde as camadas ganham muito destaque.

É perfeito para mulheres que procuram estilos midi, ou seja, médios, que são muito confortáveis para o dia a dia, pois não é muito curto para pentear, mas também não é tão longo para nos deixar com calor ou sobrecarregadas com tanto cabelo.

Corte de cabelo overcut, a nova tendência

Os especialistas descrevem-no como uma inovação do conhecido mullet, que é curto na frente e mais longo atrás, mas no caso do corte de cabelo overcut é mais sutil nessa 'assimetria' ou transição.

Na verdade, o foco está mais em criar camadas desfiadas, com uma primeira camada que chega até a mandíbula e os ombros, enquanto o resto do cabelo permanece escondido nas costas ou preso, aponta a ‘Glamour’. As camadas são estilo borboleta, carregadas de muito volume e movimento para nos divertirmos ao máximo com nosso penteado.

“É um estilo fantástico para aquelas que querem reduzir o peso e o volume de seus cabelos sem perder comprimento”, afirma a mesma fonte, lembrando que fica perfeito em mulheres de todas as idades. Inclusive, as que ultrapassaram a barreira dos 40 anos, é capaz de rejuvenescê-las.

Você pode incorporar uma franja feminina e sedutora, que variará de acordo com as características do seu rosto para que fique mais favorecedora. “As franjas serão uma tendência dominante em 2024 e ficam especialmente bem combinadas com este visual. Você pode optar por uma franja longa e lateral, por uma franja cortina ou uma franja mais desfiada e texturizada”, recomendam.