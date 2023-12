Amor e trabalho: Saiba o que o tarot revela nesta terça-feira (19) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Antes de realizar as resoluções para um ano que se inicia, é preciso refletir em todas as ações feitas em 2023, para que nada mal resolvido fique para traz. Aproveite o que os signos querem te mostrar, principalmente nas áreas do amor e trabalho, para que você saiba o que fazer no dia de hoje.

Veja o que as cartas revelam hoje para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você e seus colegas estão passando por um momento tenso no trabalho devido às diferenças que surgiram com os superiores. Tenha paciência para que a maré baixe, assim vocês podem pensar em novas estratégias.

Você se encontra apaixonado e receberá um convite de alguém especial. Se prepare para uma ótima noite.

Virgem

Não se preocupe tanto com o que as pessoas pensam de você no trabalho. Apenas leve suas demandas adiante para que as finanças melhorem. Mas fique atento pois mudanças profissionais estão chegando.

LEIA TAMBÉM: Veja o que o tarot desta terça-feira (19) tem a revelar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

No amor, seu parceiro se sente distante, por isso, encontre um tempo para realizar encontros e mostrar segurança no relacionamento.

Libra

Você está prestes a ter uma reunião com pessoas de muito poder que lhe farão uma proposta de negócio que irá te agradar. Pense bem pois pode ser a hora exata de saltar um nível profissional.

Aproveite para deixar o passado de lado e sair da rotina para encontrar um novo alguém. Não vale a pena sofrer por algo que já foi.

Escorpião

Os problemas que você está passando no trabalho logo serão resolvidos. Suas finanças também irão melhorar, mas para isso você precisa economizar.

No amor, você quer fazer mil coisas ao mesmo tempo e não consegue cobrir tudo e isso irrita seu parceiro. Relaxe, vá com calma.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

⋅ Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

⋅ 7 reflexões para entender se você está vivendo com apreço à vida