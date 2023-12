5 truques para cobrir cabelos grisalhos de forma rápida e sem precisar ir ao salão

Nada preocupa mais uma mulher do que o surgimento de cabelos grisalhos ou brancos, onde as tintas são a solução mais imediata.

Mas existem outros métodos que podem nos ajudar em um evento ou momento específico em que não podemos correr para um salão de beleza.

De acordo com a revista ‘Vogue’, estes cinco truques vão ajudar você a disfarçar os cabelos grisalhos:

Spray corretor de raízes

São uma opção fácil de usar, pois esses sprays funcionam de forma semelhante aos shampoos a seco. Para um retoque rápido e eficaz, aplique diretamente na raiz do cabelo entre as lavagens e ele cobrirá seus cabelos brancos como se você tivesse acabado de sair do salão de beleza.

Pós para retocar as raízes

É possível obter uma cobertura mais meticulosa com a ajuda de um pó para retocar as raízes, basicamente uma paleta projetada para ser aplicada sobre os cabelos grisalhos. Se você não se atreve a investir em pós específicos, pode recorrer a sombras para os olhos, pós para sobrancelhas e até mesmo géis para as sobrancelhas; só precisa garantir que o tom não contenha brilhos ou reflexos indesejados.

Pós de henna

São pós que contêm ingredientes 100% vegetais e estão disponíveis em uma variedade de tons prontos para tingir ou polvilhar. Um aviso? Mesmo as hennas sem produtos químicos são tinturas permanentes que alteram a composição do seu cabelo, então é possível que você precise esperar várias semanas após a pigmentação antes de voltar à sua rotina de coloração tradicional.

Remédio natural

Alguns afirmam que um toque de vinagre de maçã, aplicado diretamente ou misturado com o shampoo, pode acalmar, tonificar e clarear os cabelos grisalhos para que se misturem melhor e sejam mais manejáveis, enquanto outros apostam em chá preto ou até mesmo folhas de curry para escurecer ou tingir os fios prateados brilhantes com pigmentos vegetais orgânicos.

Tinturas caseiras

Às vezes, as tinturas permanentes padrão são a melhor opção. A prática leva à perfeição quando se trata de tingir o cabelo sozinha, então comece devagar e considere conversar com seu cabeleireiro antes de mergulhar de cabeça na piscina de pigmentos.