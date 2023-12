5 cuidados essenciais para evitar problemas ao pintar as unhas

Pintar as unhas pode ser um ritual de beleza comum, mas se não realizado com os devidos cuidados, pode resultar em danos como descamação, enfraquecimento e irritação cutânea. A biomédica especializada em biossegurança, Daniela Pontes, compartilha cinco cuidados fundamentais para manter suas unhas saudáveis durante o processo de pintura.

1 - Escolha marcas confiáveis e conheça a composição dos esmaltes

Optar por esmaltes de marcas confiáveis é crucial para evitar problemas futuros. A biomédica alerta sobre possíveis alergias, mesmo em produtos de marcas conhecidas. Verificar a composição de cada esmalte é essencial para garantir a segurança das suas unhas.

2 - Cuidado ao usar removedor de cutículas

Marcos Moisés Gonçalves, diretor científico comercial da Velox e Madicatriz, adverte sobre o uso indiscriminado do removedor de cutículas. O produto, ao atuar na queratina, pode enfraquecer as unhas se aplicado em toda a superfície. Recomenda-se utilizá-lo apenas sobre a cutícula para evitar danos desnecessários.

3 - Aplique sempre uma base protetora

A proteção das unhas inicia-se com a aplicação de uma base protetora antes do esmalte. Certifique-se de que as unhas estejam limpas e secas antes de prosseguir. A base protege contra o amarelamento e fortalece as unhas, contribuindo para sua saúde a longo prazo.

4 - Opte por removedores sem acetona

Evite removedores com acetona, pois podem ser agressivos para as unhas. Daniela Pontes destaca que esses produtos menos agressivos minimizam o risco de descamação e danos à camada superficial das unhas. Uma escolha consciente na hora de remover o esmalte faz toda a diferença.

5 - Deixe as unhas sem esmalte por pelo menos uma semana por mês

A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda uma pausa no uso de esmaltes por pelo menos uma semana a cada mês. Isso previne o ressecamento e enfraquecimento das unhas. No entanto, a biomédica Daniela Pontes alerta que mesmo seguindo essa orientação, alguns produtos podem causar alergias ao redor das unhas.