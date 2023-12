4 cuidados essenciais para manter a pele radiante no fim de ano

As festas de fim de ano são momentos de celebração, mas os cuidados com a pele não podem ser esquecidos. A Dra. Nicolly Machado, especialista em dermatologia, destaca a importância de manter a rotina de skincare mesmo durante as festividades. Lavar o rosto regularmente, escolher produtos adequados ao tipo de pele e não dispensar a hidratação são passos essenciais para preservar a vitalidade e o brilho da pele. Além desses cuidados, elencamos mais algumas medidas a seguir!

1 - Controle na alimentação e nas bebidas: evite excessos

É possível aproveitar as ceias festivas sem prejudicar a saúde da pele. A Dra. Nicolly aconselha a controlar a ingestão de alimentos ricos em açúcar e sal, optando por refeições equilibradas. Além disso, manter-se hidratado com água é fundamental, enquanto limitar o consumo de bebidas alcoólicas evita a desidratação da pele, contribuindo para uma aparência mais saudável.

2 - Remova a maquiagem: noites de festa, sem poros obstruídos

Após as festividades, a remoção completa da maquiagem é imprescindível para evitar a obstrução dos poros. A Dra. Nicolly destaca que permitir à pele respirar é crucial para evitar irritações e inflamações que podem resultar em acne. Este simples cuidado contribui para manter a pele fresca e radiante.

3 - Proteção solar e hidratação: essenciais nas altas temperaturas

Foto: Shutterstock

Em meio às altas temperaturas, a aplicação de protetor solar é crucial para proteger a pele dos raios UV. A Dra. Nicolly Machado enfatiza a importância de escolher um creme hidratante adequado ao tipo de pele para preservar sua saúde e elasticidade. Esses passos simples ajudam a manter a pele nutrida e protegida.

4 - O sono como aliado da pele: descanse para renovar

Noites bem dormidas são fundamentais para a saúde da pele. A Dra. Nicolly destaca que o sono adequado permite a regeneração celular, favorecendo a renovação da pele e evitando a aparência cansada após as festas de fim de ano. Priorize o descanso para garantir uma pele radiante e revigorada.

