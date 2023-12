3 remédios naturais para remover as bolsas dos olhos: são fáceis de fazer

As bolsas nos olhos são uma inflamação das pálpebras inferiores causada por diversos fatores, como herança genética, alergias, fadiga crônica, envelhecimento ou exposição ao Sol.

Embora não sejam um problema de saúde, aqueles que as têm procuram removê-las para melhorar sua aparência. Por isso, no mercado, há inúmeros produtos que prometem desinflamar a área.

No entanto, isso nem sempre tem o efeito desejado. Beber mais água ou usar compressas frias pode ajudar a diminuí-las rapidamente, assim como alguns remédios naturais.

Remédios caseiros para reduzir as bolsas nos olhos

Por isso, a seguir, compilamos três preparações caseiras feitas com ingredientes que têm propriedades para reduzir a inflamação e hidratar a pele, de acordo com ‘Melhor com Saúde’.

Remédio com camomila

A camomila é uma erva com propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Por isso, é ideal para combater as bolsas. Se a misturarmos com pétalas de rosa, obtemos uma preparação poderosa.

Para prepará-la, você deve colocar três colheres de sopa ou 30 gramas de flores de camomila e 6 pétalas de rosas em uma panela com 200 mililitros de água. Leve a panela ao fogo e espere ferver.

Assim que começar a ferver, diminua o fogo e deixe repousar por cinco minutos. Após esse tempo, coe a preparação e despeje em um recipiente hermético. Depois de esfriar, estará pronto.

Quando quiser aplicá-lo, só precisará embeber um par de pedaços de algodão e colocá-los sobre as bolsas com uma massagem suave. Recomenda-se usar todos os dias de manhã e à noite.

Remédio com óleo de amêndoas

O óleo essencial de amêndoas combate as bolsas nos olhos, hidrata e previne rugas. Por isso, pode ser aplicado sozinho ou combinado com pétalas de rosas, que possuem propriedades calmantes.

Se você está interessado nesta solução natural, o primeiro passo para prepará-la é colocar as pétalas de uma rosa para macerar em meia xícara ou 120 gramas de óleo de amêndoas doces por cerca de 24 horas.

Ao longo do tempo, o óleo deve ser filtrado e reservado em um frasco de vidro. Para usar, basta mergulhar um algodão no óleo e aplicar nas bolsas. Em seguida, é preciso permitir que seja absorvido.

Remédio com abacate

Acredita-se que o abacate é capaz de ajudar a desinflamar as bolsas dos olhos devido aos seus ácidos graxos, que supostamente podem ajudar a reduzi-las e nutrir a área para prevenir a formação de rugas.

Se você quiser testar sua eficácia, misture a polpa de meio abacate maduro com uma cápsula de vitamina E. Bata até obter uma pasta espessa. Em seguida, aplique-a na bolsa e contorno dos olhos.

A preparação deve ser deixada agindo por 20 minutos. Após esse período, é necessário enxaguar. A aplicação deve ser repetida diariamente até que haja uma melhora na aparência das bolsas sob os olhos.

Por último, lembre-se que a única forma de diminuir a aparência das bolsas de forma prolongada é fazendo mudanças no estilo de vida, como dormir oito horas e manter-se hidratado.