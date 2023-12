Usar roupas em mau estado e outros hábitos que atraem pobreza para sua vida

Embora não acreditemos, existem hábitos que atraem pobreza em nossas vidas e que fazemos de forma inconsciente, subestimando o poder das palavras ou ações para manifestar o que desejamos.

Lembre-se de que tudo tem uma causa e efeito, então não podemos esperar ter esses comportamentos e ver a prosperidade ao nosso redor. Conseguir acumular riquezas, mas ao mesmo tempo ter uma vida cheia de bem-estar, começa mudando nossa mentalidade e hábitos de dentro para fora.

Hábitos que atraem a pobreza em sua vida

Desordem

Muitos dizem que o estado dos espaços em que habitamos diz muito sobre nós e nossa saúde mental, algo que é totalmente verdadeiro. Ter seu quarto e sua casa em geral sujos e desorganizados não fará você se sentir melhor consigo mesma nem lhe trará paz. Pelo contrário, cria ruído em sua mente, te predispõe ao caos, afeta seu estado de ânimo e te desconcentra de seus objetivos.

Sua casa deve ser sempre mantida em ordem e limpa (Photographee.eu)

Usar coisas quebradas

Aplica desde utensílios na cozinha até as roupas que usamos no dia a dia. Se algo já está quebrado ou em mau estado, é hora de descartá-lo. Continuar usando esses objetos causa uma dependência emocional que colocamos neles e que impede que coisas novas e melhores cheguem à nossa vida. Ter muitas coisas te faz sentir sobrecarregada, além de atrair más energias e estagnação. Você sempre merece o melhor.

Incluir plantas dentro de casa proporciona frescor, desde que as mantenhamos vivas Freepik

Ter plantas secas

De acordo com o ‘Soy Carmín’, o Feng Shui afirma que as plantas secas bloqueiam o fluxo de energia em casa. Por isso, se você é amante da jardinagem ou pelo menos as tenha de forma decorativa em casa, é necessário cuidar delas para que se mantenham sempre em bom estado. Caso contrário, são elementos que já não têm vida e tiram energia do local, dando uma imagem de decadência e deterioração.